Giá heo hơi hôm nay 30/10: Đồng loạt ghi nhận giảm tại nhiều địa phương, giao dịch trong khoảng 43.000 - 46.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay 30/10, tiếp tục ghi nhận điều chỉnh giảm 1.000 đồng/kg tại nhiều địa phương ở cả ba miền, trong đó khu vực miền Bắc giảm trên diện rộng. (Ảnh do AI tạo)

Giá heo hơi hôm nay 30/10:

*Giá heo hơi tại khu vực miền Bắc:

Theo ghi nhận sáng 30/10, khu vực miền Bắc xuất hiện sự điều chỉnh giá heo hơi tại 6 địa phương gồm Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hải Phòng, Lai Châu, Sơn La và Hưng Yên.

Sau biến động, giá heo hơi tại các tỉnh thành phía Bắc xoay quanh hai mức là 44.000 đồng/kg và 45.000 đồng/kg. Cụ thể, mức 45.000 đồng/kg đang được ghi nhận tại 8 địa phương gồm Cao Bằng, Thái Nguyên, Hà Nội, Hải Phòng, Lào Cai, Điện Biên, Hưng Yên và Lai Châu. Các địa phương còn lại cùng giao dịch heo hơi ở mức 44.000 đồng/kg.

*Giá heo hơi tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên:

Thị trường heo hơi miền Trung - Tây Nguyên hôm nay tiếp tục xu hướng điều chỉnh giảm 1.000 đồng/kg tại ba địa phương. Cụ thể, Thanh Hóa và Nghệ An cùng giảm 1.000 đồng/kg, lùi từ mốc 44.000 đồng/kg xuống ngưỡng 43.000 đồng/kg, cùng Hà Tĩnh và Gia Lai trở thành những địa phương có giá heo hơi thấp nhất cả nước.

Tại khu vực Tây Nguyên, Lâm Đồng giảm 1.000 đồng/kg, bước xuống mốc 46.000 đồng/kg. Dù hạ nấc giao dịch, Lâm Đồng vẫn tiếp tục giữ mức giá cao nhất toàn vùng. Sau điều chỉnh hôm nay, thị trường miền Trung - Tây Nguyên không còn ghi nhận mức giá 47.000 đồng/kg. Mặt bằng giá toàn khu vực hiện nằm trong khoảng 43.000 - 46.000 đồng/kg.

*Giá heo hơi tại khu vực miền Nam:

Thị trường heo hơi miền Nam hôm nay ghi nhận xu hướng điều chỉnh giảm 1.000 đồng/kg tại 5 địa phương. Mức giảm xuất hiện ở cả hai khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ, đưa khung giá thu mua toàn miền lùi về dải 44.000 - 46.000 đồng/kg.

Trong đó, tại khu vực Đông Nam Bộ, bộ ba Đồng Nai, Tây Ninh và TP. Hồ Chí Minh cùng giảm 1.000 đồng/kg, lùi từ mốc 47.000 đồng/kg xuống ngưỡng 46.000 đồng/kg, song các tỉnh thành này tiếp tục nắm giữ mức giá cao nhất toàn khu vực miền Nam. Tại khu vực Tây Nam Bộ, Vĩnh Long và Cần Thơ cùng hạ 1.000 đồng/kg, bước xuống mốc 44.000 đồng/kg, cùng giá với An Giang. Heo hơi tại Đồng Tháp và Cà Mau giữ giá đi ngang ở mốc 45.000 đồng/kg.

Giá thịt heo tại các siêu thị, hệ thống bán lẻ:

Giá thịt heo mát Meat Deli tại WinMart ngày 30/10 dao động trong khoảng từ 110.000 đến 166.000 đồng/kg và được áp dụng chương trình giảm giá 20% dành cho hội viên.

Bảng giá tham khảo sản phẩm Meat Deli tại WinMart: Thịt heo xay: Khoảng 118.300 đồng/kg; Chân giò rút xương: Khoảng 115.900 đồng/kg; Nạc đùi heo: Khoảng 109.500 đồng/kg; Các loại thịt khác (nạc vai, ba rọi, nạc dăm): Dao động tùy theo chương trình ưu đãi cụ thể tại cửa hàng trong ngày.

Giá thịt heo tại Công ty Thực phẩm tươi sống Hà Hiền ngày 26/9 tiếp tục duy trì ổn định, dao động trong khoảng từ 80.000 đến 190.000 đồng/kg tùy loại sản phẩm. Cụ thể, mỡ heo: Khoảng 81.000 đồng/kg (mức thấp nhất); Thịt heo xay: Khoảng 120.000 đồng/kg; Nạc vai heo: Khoảng 122.000 đồng/kg; Nạc đùi heo: Khoảng 135.000 đồng/kg; Thịt ba rọi (ba chỉ): Khoảng 152.000 đồng/kg; Nạc dăm heo: Khoảng 162.000 đồng/kg; Sườn non heo: Khoảng 190.000 đồng/kg (mức cao nhất).