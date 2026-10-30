Giá heo hơi hôm nay 30.10.2026: Áp lực giảm lan rộng trên ba miền

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Bảng tham chiếu heo hơi ba miền

Đơn vị: đồng/kg. Biến động thuộc ngày 29.10 so với ngày 28.10.2026.

Có 23 trong 34 địa phương giảm 1.000 đồng/kg, gồm 10 địa phương miền Bắc, 9 địa phương miền Trung – Tây Nguyên và 4 địa phương miền Nam. Còn lại 11 địa phương giữ mức của ngày trước; bảng khảo sát chưa ghi nhận nơi tăng giá.

Lâm Đồng, Đồng Nai, Tây Ninh và TP.HCM cùng có mức cao nhất 47.000 đồng/kg. Khoảng cách giữa đầu cao và đầu thấp cả nước là 4.000 đồng/kg.

Dự báo ngày 30.10: Sức mua vẫn là yếu tố quyết định

Các phân tích thị trường gần đây cho thấy nhu cầu tiêu dùng yếu, cạnh tranh từ thịt đông lạnh và sự thu hẹp thu mua ở một số khâu phân phối đang tạo sức ép lên đầu ra. Trong khi đó, lượng heo đến kỳ xuất bán không thể điều chỉnh ngay theo sức mua.

Với diễn biến giảm trên diện rộng ngày 29.10, chưa đủ cơ sở kỳ vọng thị trường phục hồi đồng loạt trong ngày 30.10. Nếu đầu mối tăng mua và lượng chào bán dịu lại, một số địa bàn có thể ổn định hơn. Ngược lại, áp lực giảm cục bộ có thể tiếp diễn khi đầu ra còn chậm.

Chưa đủ tín hiệu để dự báo mức điều chỉnh cụ thể từng tỉnh, thành.