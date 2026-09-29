Giá heo hơi hôm nay 29/9: Đà giảm bao trùm cả 3 miền, vùng giá giao dịch 56.000 - 58.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay 29/9, theo ghi nhận mới nhất, thị trường cả nước đang được mua bán với giá trong khoảng 56.000 - 58.000 đồng/kg. (Ảnh do AI tạo)

Giá heo hơi hôm nay 29/9:

*Giá heo hơi tại khu vực miền Bắc:

Sáng 29/9, thị trường heo hơi miền Bắc tiếp tục ghi nhận xu hướng đi xuống diện rộng, khi hàng loạt địa phương bao gồm Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Lai Châu, Điện Biên, Phú Thọ, Sơn La và Hưng Yên điều chỉnh giảm 1.000 đồng/kg.

Sau điều chỉnh, mặt bằng giá giao dịch toàn khu vực hiện lùi về khoảng 56.000 - 58.000 đồng/kg. Hiện tại, mức giá heo hơi cao nhất miền Bắc là 58.000 đồng/kg, xuất hiện tại Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội và Hưng Yên. Trong khi đó, Lai Châu là địa phương có giá heo hơi xuống mức thấp nhất vùng với 56.000 đồng/kg.

*Giá heo hơi tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên:

Thị trường heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên ghi nhận giảm nhẹ ở một số tỉnh thành gồm Quảng Trị, Đà Nẵng và Lâm Đồng trong sáng nay.

Theo đó, giá thu mua heo hơi trên toàn khu vực dao động từ 56.000 - 57.000 đồng/kg. Mức giá thấp nhất 56.000 đồng/kg được ghi nhận tại Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi. Các tỉnh còn lại cùng giữ giao dịch tại ngưỡng 57.000 đồng/kg.

*Giá heo hơi tại khu vực miền Nam:

Khảo sát tại khu vực miền Nam cho thấy giá heo hơi tương đối bình ổn trong sáng nay, chỉ ghi nhận duy nhất An Giang hạ một giá, các tỉnh thành còn lại đi ngang so với ngày trước đó.

Hiện tại, giá heo hơi toàn khu vực dao động trong khoảng 56.000 - 58.000 đồng/kg. Trong đó, ngưỡng cao nhất là 58.000 đồng/kg tiếp tục duy trì tại TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai; các tỉnh An Giang, Đồng Tháp và Cà Mau cùng chốt ở mức thấp nhất vùng là 56.000 đồng/kg.

Giá thịt heo tại các siêu thị, hệ thống bán lẻ:

Giá thịt heo mát Meat Deli tại WinMart ngày 26/9/2026 dao động trong khoảng từ 110.000 đến 166.000 đồng/kg và được áp dụng chương trình giảm giá 20% dành cho hội viên.

Bảng giá tham khảo sản phẩm Meat Deli tại WinMart: Thịt heo xay: Khoảng 118.300 đồng/kg; Chân giò rút xương: Khoảng 115.900 đồng/kg; Nạc đùi heo: Khoảng 109.500 đồng/kg; Các loại thịt khác (nạc vai, ba rọi, nạc dăm): Dao động tùy theo chương trình ưu đãi cụ thể tại cửa hàng trong ngày.

Giá thịt heo tại Công ty Thực phẩm tươi sống Hà Hiền ngày 26/9 tiếp tục duy trì ổn định, dao động trong khoảng từ 80.000 đến 190.000 đồng/kg tùy loại sản phẩm. Cụ thể, mỡ heo: Khoảng 81.000 đồng/kg (mức thấp nhất); Thịt heo xay: Khoảng 120.000 đồng/kg; Nạc vai heo: Khoảng 122.000 đồng/kg; Nạc đùi heo: Khoảng 135.000 đồng/kg; Thịt ba rọi (ba chỉ): Khoảng 152.000 đồng/kg; Nạc dăm heo: Khoảng 162.000 đồng/kg; Sườn non heo: Khoảng 190.000 đồng/kg (mức cao nhất).

(tổng hợp)