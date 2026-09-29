Giá heo hơi hôm nay 29.9.2026: Đà giảm lan rộng cả ba miền

Thị trường heo hơi tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh sau phiên đi ngang trước đó. So với ngày 28.9.2026, có 17/34 địa phương giảm giá, 17 địa phương còn lại giữ nguyên và không nơi nào tăng.

Hình minh họa

Mức cao nhất 59.000 đồng/kg hiện chỉ còn tại Hà Nội và Hưng Yên. Ở chiều ngược lại, vùng 56.000 đồng/kg đã xuất hiện tại Đồng Tháp, Cà Mau, Huế và Quảng Ngãi.

Giá heo hơi miền Bắc: Hà Nội, Hưng Yên giữ mức 59.000 đồng/kg

Miền Bắc ngày 29.9.2026 dao động từ 57.000 - 59.000 đồng/kg. Có 9 địa phương giảm 1.000 đồng/kg so với phiên trước.

Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Hải Phòng và Phú Thọ cùng lùi về 58.000 đồng/kg. Ninh Bình, Lào Cai và Lai Châu giảm xuống 57.000 đồng/kg.

Hà Nội và Hưng Yên giữ 59.000 đồng/kg, trở thành hai địa phương có giá cao nhất cả nước.

Bảng giá heo hơi miền Bắc ngày 29.9.2026

Giá heo hơi miền Trung: Xuất hiện mức 56.000 đồng/kg

Miền Trung ghi nhận ba địa phương giảm 1.000 đồng/kg. Quảng Trị lùi về 57.000 đồng/kg, trong khi Huế và Quảng Ngãi cùng xuống 56.000 đồng/kg.

Lâm Đồng tiếp tục giữ mức cao nhất khu vực là 58.000 đồng/kg. Phần lớn các địa phương còn lại đứng ở 57.000 đồng/kg.

Bảng giá heo hơi miền Trung ngày 29.9.2026

Giá heo hơi miền Nam: Đồng Tháp giảm mạnh nhất 2.000 đồng/kg

Miền Nam là khu vực có mức giảm mạnh nhất trong ngày khi Đồng Tháp mất 2.000 đồng/kg, xuống còn 56.000 đồng/kg.

Tây Ninh, An Giang và Cần Thơ cùng giảm 1.000 đồng/kg xuống 57.000 đồng/kg; Cà Mau cũng lùi về 56.000 đồng/kg. Đồng Nai và TP HCM tiếp tục giữ mức cao nhất khu vực là 58.000 đồng/kg.

Bảng giá heo hơi miền Nam ngày 29.9.2026

Thị trường heo hơi ngày 29.9.2026: Áp lực giảm lan rộng cả ba miền

So với ngày 28.9.2026, thị trường ghi nhận 17 địa phương giảm giá, bằng đúng một nửa số địa phương được khảo sát.

Trong đó, 16 địa phương giảm 1.000 đồng/kg và riêng Đồng Tháp giảm 2.000 đồng/kg. Không có địa phương nào tăng giá.

Đáng chú ý, mức thấp nhất toàn thị trường đã hạ từ 57.000 xuống 56.000 đồng/kg. Dù vậy, biên độ chung vẫn chỉ ở mức 3.000 đồng/kg, cho thấy thị trường đang điều chỉnh theo hướng giảm dần hơn là xuất hiện cú giảm mạnh trên diện rộng.

Nếu áp lực bán tiếp tục duy trì, vùng 57.000 - 58.000 đồng/kg có thể trở thành mặt bằng chính của thị trường trong những phiên cuối tháng.