Nhịp tăng ngày 28.11 đưa giá tại hai đầu bảng lên cao hơn ngày trước. Đà Nẵng có mức tăng lớn nhất trong bộ dữ liệu đối chiếu, còn Đồng Nai và TP.HCM cùng đạt 57.000 đồng/kg.

Hình minh họa

Bảng giá tham chiếu ngày 28.11.2026

Bảng giá tham khảo sử dụng mức công bố gần nhất ngày 28.11.2026; tại thời điểm kiểm tra 20:15 cùng ngày chưa có bảng giá mới cho ngày 29.11.2026.

Đơn vị: đồng/kg. Biến động được tính bằng cách đối chiếu giá ngày 28.11 với ngày 27.11 trong cùng bộ bảng.

Miền Bắc:

Miền Trung – Tây Nguyên:

Miền Nam:

Khoảng giá theo vùng, đơn vị đồng/kg:

Miền Bắc có khoảng cách giá hẹp nhất, chỉ 1.000 đồng/kg. Trong khi đó, miền Nam vẫn phân hóa rõ: Đồng Nai và TP.HCM cao hơn Cà Mau, Cần Thơ 5.000 đồng/kg.

Ở miền Trung – Tây Nguyên, Lâm Đồng dẫn đầu với 56.000 đồng/kg. Đà Nẵng tăng 3.000 đồng/kg trong ngày 28.11, lên ngang mức 55.000 đồng/kg của Đắk Lắk. Các biến động này không được tính là mức tăng của ngày 29.11.

Dự báo ngày 29.11: Chờ sức mua duy trì

Đà tăng ở cả ba miền tạo cơ sở cho kịch bản giữ nền hoặc nhích lên tại một số địa phương, nếu thương lái tiếp tục duy trì lượng mua. Thông tin lượng heo về các nhà máy tại TP.HCM tăng nhẹ trong ngày 28.11 cho thấy hoạt động giao nhận vẫn đang diễn ra.

Tuy nhiên, lượng heo đưa về nhà máy tăng chưa đủ để khẳng định nhu cầu tiêu dùng cuối cùng tăng tương ứng. Nếu lượng xuất chuồng lớn hơn khả năng tiêu thụ, giá có thể chững lại. Chưa có cơ sở để đưa ra mức dự báo cụ thể cho từng tỉnh, thành trong ngày 29.11.