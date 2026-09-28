Giá heo hơi hôm nay 28/9: Giảm nhanh trên cả 3 miền, dao động trong khoảng 56.000 - 59.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay 28/9, nhìn chung, thị trường đang giữ đà giảm nhanh trên cả ba miền, giá hiện dao động trong khoảng 56.000 - 59.000 đồng/kg. (Ảnh do AI tạo)

Giá heo hơi hôm nay 28/9:

*Giá heo hơi tại khu vực miền Bắc:

Ngày 28/9, thị trường heo hơi miền Bắc chứng kiến đà giảm nhanh, với 9/15 địa phương trong khu vực có giá heo hơi giảm 1.000 đồng/kg. Sau điều chỉnh, giá heo hơi ở khu vực này hiện dao động trong khoảng 57.000 - 59.000 đồng/kg.

Trong đó, Hà Nội và Hưng Yên là hai địa phương có giá heo cao nhất khu vực, đạt 59.000 đồng/kg. Các địa phương gồm Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hải Phòng, Phú Thọ, Điện Biên và Sơn La cùng neo tại mức 58.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại đang cùng mua bán heo hơi với giá 57.000 đồng/kg.

*Giá heo hơi tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên:

Khu vực miền Trung ghi nhận giá heo hơi tại một số địa phương giảm 1.000 đồng/kg trong sáng nay. Đáng chú ý, mức 56.000 đồng/kg đã trở lại thị trường, xuất hiện tại Huế và Quảng Ngãi.

Như vậy, các thương lái tại khu vực này đang thu mua heo hơi với giá từ 56.000 - 58.000 đồng/kg. Trong đó, Lâm Đồng là địa phương duy nhất trong khu vực có giá heo hơi đạt 58.000 đồng/kg.

*Giá heo hơi tại khu vực miền Nam:

Tương tự khu vực miền Trung - Tây Nguyên, thị trường phía Nam cũng ghi nhận giá heo hơi tại hai địa phương là Đồng Tháp và Cà Mau về mức 56.000 đồng/kg. Cùng ghi nhận mức giảm 1.000 đồng/kg, giá heo hơi tại Tây Ninh, An Giang và Cần Thơ xuống còn 57.000 đồng/kg.

Theo khảo sát mới nhất, heo hơi ở khu vực này hiện được mua bán với giá từ 56.000 - 58.000 đồng/kg. Hiện tại, mức 58.000 đồng/kg được duy trì tại Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh.

Giá thịt heo tại các siêu thị, hệ thống bán lẻ:

Giá thịt heo mát Meat Deli tại WinMart ngày 26/9/2026 dao động trong khoảng từ 110.000 đến 166.000 đồng/kg và được áp dụng chương trình giảm giá 20% dành cho hội viên.

Bảng giá tham khảo sản phẩm Meat Deli tại WinMart: Thịt heo xay: Khoảng 118.300 đồng/kg; Chân giò rút xương: Khoảng 115.900 đồng/kg; Nạc đùi heo: Khoảng 109.500 đồng/kg; Các loại thịt khác (nạc vai, ba rọi, nạc dăm): Dao động tùy theo chương trình ưu đãi cụ thể tại cửa hàng trong ngày.

Giá thịt heo tại Công ty Thực phẩm tươi sống Hà Hiền ngày 26/9 tiếp tục duy trì ổn định, dao động trong khoảng từ 80.000 đến 190.000 đồng/kg tùy loại sản phẩm. Cụ thể, mỡ heo: Khoảng 81.000 đồng/kg (mức thấp nhất); Thịt heo xay: Khoảng 120.000 đồng/kg; Nạc vai heo: Khoảng 122.000 đồng/kg; Nạc đùi heo: Khoảng 135.000 đồng/kg; Thịt ba rọi (ba chỉ): Khoảng 152.000 đồng/kg; Nạc dăm heo: Khoảng 162.000 đồng/kg; Sườn non heo: Khoảng 190.000 đồng/kg (mức cao nhất).

(tổng hợp)