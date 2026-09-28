Giá heo hơi hôm nay 28.9.2026: Thị trường đi ngang sau nhịp giảm

Sau nhịp điều chỉnh ở phiên trước, thị trường heo hơi hôm nay bước vào trạng thái ổn định rõ hơn. Toàn bộ các địa phương trong bảng khảo sát đều giữ nguyên giá, không ghi nhận thêm điểm tăng hay giảm.

Hình minh họa

Nhìn tổng thể, miền Bắc vẫn dẫn đầu với vùng giá 58.000 - 59.000 đồng/kg. Trong khi đó, miền Trung và miền Nam chủ yếu giao dịch trong khoảng 57.000 - 58.000 đồng/kg, cho thấy mặt bằng giá giữa các khu vực đang tạm thời cân bằng hơn.

Giá heo hơi miền Bắc: Giữ mặt bằng cao nhất cả nước

Miền Bắc ngày 28.9.2026 tiếp tục duy trì vùng giá 58.000 - 59.000 đồng/kg. Không còn mốc 60.000 đồng/kg như vài ngày trước, nhưng đây vẫn là khu vực có giá cao nhất trên thị trường.

Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Phú Thọ và Hưng Yên giữ mức 59.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại gồm Tuyên Quang, Quảng Ninh, Ninh Bình, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và Sơn La cùng ở mức 58.000 đồng/kg.

Bảng giá heo hơi miền Bắc ngày 28.9.2026

Mặt bằng giá cao và khá đồng đều giúp miền Bắc tiếp tục là khu vực giữ vai trò dẫn dắt thị trường.

Giá heo hơi miền Trung: Vùng 57.000 đồng/kg chiếm ưu thế

Tại miền Trung, giá heo hơi hôm nay không thay đổi so với phiên trước, dao động từ 57.000 - 58.000 đồng/kg.

Quảng Trị và Lâm Đồng là hai địa phương giữ mức 58.000 đồng/kg. Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa cùng đứng ở mức 57.000 đồng/kg.

Bảng giá heo hơi miền Trung ngày 28.9.2026

So với hai miền còn lại, miền Trung hiện là khu vực có mặt bằng thấp hơn, đồng thời cũng là nơi mức 57.000 đồng/kg xuất hiện rộng nhất.

Giá heo hơi miền Nam: Thị trường đi ngang, Đồng Nai giữ mức 58.000 đồng/kg

Miền Nam tiếp tục ổn định trong khoảng 57.000 - 58.000 đồng/kg. Phần lớn địa phương giữ mức 58.000 đồng/kg, cho thấy giao dịch vẫn khá đều.

Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang, TP HCM và Cần Thơ cùng ở mức 58.000 đồng/kg. Cà Mau và Vĩnh Long là hai địa phương thấp hơn, cùng giao dịch ở mức 57.000 đồng/kg.

Bảng giá heo hơi miền Nam ngày 28.9.2026

Miền Nam hiện chưa cho thấy tín hiệu bứt phá, nhưng cũng không xuất hiện áp lực giảm thêm so với phiên liền trước.

Thị trường heo hơi ngày 28.9.2026: 34 địa phương đồng loạt giữ giá

Tính chung trên cả nước, giá heo hơi ngày 28.9.2026 dao động từ 57.000 - 59.000 đồng/kg. So với ngày 27.9.2026, toàn bộ 34 địa phương khảo sát đều giữ nguyên giá.

Mức cao nhất hiện là 59.000 đồng/kg, xuất hiện chủ yếu tại miền Bắc. Trong khi đó, mức thấp nhất 57.000 đồng/kg tập trung ở miền Trung và một số tỉnh phía Nam.

Việc thị trường đồng loạt đi ngang cho thấy cung - cầu đang tạm thời ổn định sau đợt điều chỉnh trước đó. Trong ngắn hạn, vùng 58.000 - 59.000 đồng/kg nhiều khả năng vẫn là mặt bằng chính của thị trường nếu chưa có thêm yếu tố mới tác động.