Giá heo hơi hôm nay 28/11, tiếp tục nối dài chuỗi tăng trong ngày cuối tuần, dao động trong khoảng 52.000 - 57.000 đồng/kg. (Ảnh do AI tạo)

Giá heo hơi hôm nay 28/11:

*Giá heo hơi tại khu vực miền Bắc:

Sáng cuối tuần, thị trường phía Bắc ghi nhận giá heo hơi tại 4 địa phương nhích nhẹ 1.000 đồng/kg. Trong đó, heo hơi tại Tuyên Quang tăng lên 53.000 đồng/kg, ngang giá với Cao Bằng, Lào Cai, Lai Châu và Điện Biên; Lạng Sơn, Ninh Bình và Hưng Yên cùng tăng lên 54.000 đồng/kg, nhập nhóm giá cao nhất với 10 địa phương còn lại trong khu vực.

Như vậy, giá heo hơi ở thị trường phía Bắc hiện xoay quanh hai mức là 53.000 đồng/kg và 54.000 đồng/kg.

*Giá heo hơi tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên:

Khu vực miền Trung - Tây Nguyên chứng kiến giá heo hơi tăng tới 3.000 đồng/kg trong sáng nay. Cụ thể, giá heo tại Thanh Hoá và Lâm Đồng cùng tăng 1.000 đồng/kg, lần lượt đạt 54.000 đồng/kg và 56.000 đồng/kg; Đà Nẵng tăng mạnh 3.000 đồng/kg lên 55.000 đồng/kg, ngang giá Đắk Lắk. Quảng Ngãi đạt 54.000 đồng/kg sau khi tăng 2.000 đồng/kg,

Đà đi lên đã đưa giá thu mua toàn khu vực miền Trung - Tây Nguyên lên 52.000 - 56.000 đồng/kg, thiết lập mức đỉnh mới trong tuần.

*Giá heo hơi tại khu vực miền Nam:

Thị trường heo hơi miền Nam tiếp tục đà tăng trong phiên cuối tuần khi 4 địa phương đồng loạt điều chỉnh tăng 1.000 đồng/kg, các tỉnh thành còn lại giữ giá ổn định. Đáng chú ý, với nhịp điều chỉnh mới nhất, giá heo hơi tại Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh cùng tăng lên 57.000 đồng/kg, dẫn đầu cả nước.

Hiện tại, giá heo hơi ở khu vực này dao động trong khoảng 52.000 - 57.000 đồng/kg. Trong đó, giá heo tại Tây Ninh giữ mức 56.000 đồng/kg, Đồng Tháp đạt 55.000 đồng/kg. An Giang tăng lên 53.000 đồng/kg, ngang Vĩnh Long. Cần Thơ tăng lên 52.000 đồng/kg, cùng mức với Cà Mau, thấp nhất khu vực.

Giá thịt heo tại các siêu thị, hệ thống bán lẻ:

Giá thịt heo mát Meat Deli tại WinMart ngày 28/11 ghi nhận giữ giá ổn định, duy trì trong khoảng 119.922 - 163.122 đồng/kg (chưa áp dụng các chương trình ưu đãi riêng cho hội viên). Cụ thể: Thịt nạc đùi heo: 122.320 đồng/kg; Thịt nạc vai heo: 126.320 đồng/kg; Chân giò heo rút xương: 127.922 đồng/kg; Thịt nạc dăm heo: 157.520 đồng/kg; Thịt ba rọi: 163.122 đồng/kg; Thịt heo xay: 119.922 đồng/kg.

Một số mặt hàng thịt heo phổ biến tại hệ thống Thực phẩm Hà Hiền có giá tham khảo: Xương ống heo trơ tươi (ngắn): 47.619 đồng/kg; Nạc vai heo tươi: 130.000 đồng/kg; Nạc đùi heo tươi: 128.571 đồng/kg; Nạc dăm heo tươi: 162.000 đồng/kg; Ba rọi heo tươi: 154.286 đồng/kg; Sườn non heo tươi: 178.095 đồng/kg; Thịt má heo: 238.095 đồng/kg; Heo mảnh: 93.333 đồng/kg.

(tổng hợp)