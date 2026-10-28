Giá heo hơi hôm nay 28.10.2026: Theo dõi sức mua sau nhịp giảm rộng

Hình minh họa

Bảng tham chiếu heo hơi ba miền

Đơn vị: đồng/kg. Biến động là ngày 27.10 so với ngày 26.10.2026, không phải diễn biến ngày 28.10.

Đối chiếu bảng cho thấy 27 trong 34 địa phương giảm giá ngày 27.10, với mức giảm 1.000–2.000 đồng/kg. Nhịp điều chỉnh xuất hiện ở cả ba miền, rộng hơn diễn biến tập trung tại miền Bắc của ngày trước đó.

Dự báo ngày 28.10: Đầu ra vẫn là yếu tố cần theo dõi

Các phản ánh từ vùng chăn nuôi cho thấy việc tìm đầu ra chưa dễ dàng, trong khi chi phí thức ăn và những khoản đầu vào khác tiếp tục gây sức ép lên người nuôi. Mặt bằng giá thấp chưa tự tạo ra một nhịp phục hồi nếu lượng mua thực tế không cải thiện.

Trong ngày 28.10, nếu các đầu mối thu mua vẫn thận trọng và heo đến lứa tiếp tục được chào bán nhiều, giá có thể còn chịu áp lực tại một số nơi. Sức mua tăng hoặc lượng hàng ra thị trường giảm sẽ hỗ trợ khả năng giữ giá.

Chưa đủ tín hiệu xác định mức điều chỉnh cụ thể từng tỉnh, thành. Giá ngày 27.10 được sử dụng làm tham chiếu, không phải mức giao dịch đã biết trước của ngày 28.10.