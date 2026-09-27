Giá heo hơi hôm nay 27/9: Đà giảm quay trở lại, thị trường rơi khỏi mốc 60.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay 27/9, khu vực miền Bắc và miền Trung - Tây Nguyên ghi nhận nhiều địa phương điều chỉnh giảm 1.000 đồng/kg. (Ảnh do AI tạo)

Giá heo hơi hôm nay 27/9:

*Giá heo hơi tại khu vực miền Bắc:

Tuần vừa qua, thị trường heo hơi phía Bắc ghi nhận biến động tăng - giảm trái chiều. Sau nhịp điều chỉnh mới nhất, giá heo hơi ở khu vực này hiện dao động từ 58.000 - 59.000 đồng/kg.

Trong đó, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hà Nội, Phú Thọ và Hưng Yên cùng thu mua ở mức 59.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Các địa phương còn lại, gồm Tuyên Quang, Quảng Ninh, Ninh Bình, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và Sơn La, duy trì mức 58.000 đồng/kg.

*Giá heo hơi tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên:

So với cuối tuần trước, giá heo hơi ở một số địa phương thuộc khu vực miền Trung - Tây Nguyên tại thời điểm cuối tuần này giảm 1.000 đồng/kg.

Mặt bằng giá trong khu vực hiện dao động từ 57.000 - 58.000 đồng/kg. Cụ thể, Quảng Trị và Lâm Đồng cùng có mức cao nhất 58.000 đồng/kg, các địa phương còn lại đồng loạt ở mức 57.000 đồng/kg.

*Giá heo hơi tại khu vực miền Nam:

Thị trường heo hơi phía Nam cũng ghi nhận biến động nhẹ trong tuần vừa qua. Theo khảo sát mới nhất, các thương lái ở khu vực này hiện thu mua heo hơi với giá từ 57.000 - 58.000 đồng/kg.

Hiện tại, mức 58.000 đồng/kg được duy trì tại Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang, TP HCM và Cần Thơ, trong khi Cà Mau và Vĩnh Long cùng ở mức 57.000 đồng/kg.

Giá thịt heo tại các siêu thị, hệ thống bán lẻ:

Giá thịt heo mát Meat Deli tại WinMart ngày 26/9/2026 dao động trong khoảng từ 110.000 đến 166.000 đồng/kg và được áp dụng chương trình giảm giá 20% dành cho hội viên.

Bảng giá tham khảo sản phẩm Meat Deli tại WinMart: Thịt heo xay: Khoảng 118.300 đồng/kg; Chân giò rút xương: Khoảng 115.900 đồng/kg; Nạc đùi heo: Khoảng 109.500 đồng/kg; Các loại thịt khác (nạc vai, ba rọi, nạc dăm): Dao động tùy theo chương trình ưu đãi cụ thể tại cửa hàng trong ngày.

Giá thịt heo tại Công ty Thực phẩm tươi sống Hà Hiền ngày 26/9 tiếp tục duy trì ổn định, dao động trong khoảng từ 80.000 đến 190.000 đồng/kg tùy loại sản phẩm. Cụ thể, mỡ heo: Khoảng 81.000 đồng/kg (mức thấp nhất); Thịt heo xay: Khoảng 120.000 đồng/kg; Nạc vai heo: Khoảng 122.000 đồng/kg; Nạc đùi heo: Khoảng 135.000 đồng/kg; Thịt ba rọi (ba chỉ): Khoảng 152.000 đồng/kg; Nạc dăm heo: Khoảng 162.000 đồng/kg; Sườn non heo: Khoảng 190.000 đồng/kg (mức cao nhất).

(tổng hợp)