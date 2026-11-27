Điểm đáng chú ý của bảng tham chiếu là hai đầu giá cùng mở rộng: Đồng Nai lên 56.000 đồng/kg, trong khi Quảng Trị xuống 50.000 đồng/kg. Đây là diễn biến ngày 26.11 so với 25.11, chưa phải kết quả giao dịch ngày 27.11.

Hình minh họa

Bảng giá heo hơi tham chiếu theo ba miền

Bảng giá tham khảo sử dụng mức công bố gần nhất ngày 26.11.2026; tại thời điểm kiểm tra 20:14 ngày 26.11.2026 chưa có bảng giá mới cho ngày 27.11.2026.

Đơn vị: đồng/kg. Cột thay đổi so sánh ngày 26.11 với 25.11.2026; số 0 thể hiện mức không đổi giữa hai bảng đã đối chiếu.

Miền Bắc:

Miền Trung – Tây Nguyên:

Miền Nam:

Phú Thọ và Đồng Nai cùng tăng 1.000 đồng/kg, còn Quảng Trị giảm tương ứng. Chênh lệch cao nhất – thấp nhất toàn quốc đạt 6.000 đồng/kg. Tuy vậy, phần lớn địa phương trong bảng không thay đổi, cho thấy nhịp điều chỉnh ngày 26.11 vẫn mang tính cục bộ.

Dự báo ngày 27.11: Chờ sức mua xác nhận xu hướng

Hai điểm tăng giá chưa đủ để khẳng định một đợt phục hồi rộng khắp, nhất là khi vẫn có địa phương giảm. Nếu nhu cầu thu mua phục vụ giết mổ cải thiện và lượng heo đến kỳ xuất bán không tăng mạnh, giá có thể được hỗ trợ tại một số vùng. Ngược lại, sức mua dè dặt trong khi nguồn cung ra thị trường đều đặn sẽ khiến bên bán khó nâng giá.

Đến thời điểm chốt bài, chưa đủ tín hiệu xác định xu hướng chung cho ngày 27.11; cũng chưa có cơ sở đưa ra giá dự báo cụ thể từng tỉnh, thành.