Giá heo hơi hôm nay 27/11, cả 3 miền đều xuất hiện biến động tăng nhẹ trong sáng nay, dao động trong khoảng 51.000 - 56.000 đồng/kg. (Ảnh do AI tạo)

Giá heo hơi hôm nay 27/11:

*Giá heo hơi tại khu vực miền Bắc:

Sau hai ngày tương đối trầm lắng, sáng 27/11, thị trường heo hơi phía Bắc đón nhận tín hiệu khởi sắc trở lại với 7 địa phương có giá heo tăng 1.000 đồng/kg. Đà phục hồi đưa giá thu mua toàn vùng lên mức 51.000 - 54.000 đồng/kg.

Cụ thể, giá heo hơi tại Thái Nguyên, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Phú Thọ và Sơn La cùng tăng lên 54.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại duy trì mức 53.000 đồng/kg. Tiêng Tuyên Quang tiếp tục thấp nhất với giá heo hơi neo tại mức 51.000 đồng/kg.

*Giá heo hơi tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên:

Thị trường miền Trung - Tây Nguyên cũng trở lại đà tăng sau nhịp giảm nhẹ ngày 26/11. Hiện tại, giá heo hơi ở khu vực này dao động trong khoảng 52.000 - 55.000 đồng/kg.

Trong đó, Đắk Lắk và Lâm Đồng tiếp tục dẫn đầu với giá heo hơi đạt 55.000 đồng/kg. Giá heo hơi tại Thanh Hoá, Nghệ An và Khánh Hoà tăng lên 53.000 đồng/kg, ngang mức của Gia Lai. Quảng Trị tăng 2.000 đồng/kg, Huế tăng 1.000 đồng/kg, cùng Hà Tĩnh, Đà Nẵng và Quảng Ngãi giao dịch tại 52.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.

*Giá heo hơi tại khu vực miền Nam:

Cùng đi lên theo xu hướng chung, khu vực phía Nam ghi nhận giá heo hơi tại Tây Ninh và TP. Hồ Chí Minh cùng tăng 1.000 đồng/kg, đạt 56.000 đồng/kg, cùng giá với Đồng Nai. Đây hiện cũng là mức giao dịch cao nhất cả nước.

Hiện tại, các thương lái ở khu vực này thu mua heo hơi với giá từ 51.000 - 56.000 đồng/kg. Trong đó, Cần Thơ là địa phương có giá heo hơi thấp nhất, giữ mức 51.000 đồng/kg. Kế đó là An Giang và Cà Mau cùng ghi nhận giá heo hơi đạt 52.000 đồng/kg, Vĩnh Long duy trì mức 53.000 đồng/kg.

Giá thịt heo tại các siêu thị, hệ thống bán lẻ:

Giá thịt heo mát Meat Deli tại WinMart ngày 27/11 ghi nhận giữ giá ổn định, duy trì trong khoảng 119.922 - 163.122 đồng/kg (chưa áp dụng các chương trình ưu đãi riêng cho hội viên). Cụ thể: Thịt nạc đùi heo: 122.320 đồng/kg; Thịt nạc vai heo: 126.320 đồng/kg; Chân giò heo rút xương: 127.922 đồng/kg; Thịt nạc dăm heo: 157.520 đồng/kg; Thịt ba rọi: 163.122 đồng/kg; Thịt heo xay: 119.922 đồng/kg.

Một số mặt hàng thịt heo phổ biến tại hệ thống Thực phẩm Hà Hiền có giá tham khảo: Xương ống heo trơ tươi (ngắn): 47.619 đồng/kg; Nạc vai heo tươi: 130.000 đồng/kg; Nạc đùi heo tươi: 128.571 đồng/kg; Nạc dăm heo tươi: 162.000 đồng/kg; Ba rọi heo tươi: 154.286 đồng/kg; Sườn non heo tươi: 178.095 đồng/kg; Thịt má heo: 238.095 đồng/kg; Heo mảnh: 93.333 đồng/kg.

(tổng hợp)