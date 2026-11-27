Giá heo hơi hôm nay 27/11: Cả 3 miền biến động nhẹ, dao động trong khoảng 51.000 - 56.000 đồng/kg
Giá heo hơi hôm nay 27/11, theo ghi nhận của Thế giới và Việt Nam, thị trường cả ba miền đều xuất hiện biến động tăng nhẹ trong sáng nay. Theo khảo sát, giá heo hơi trên toàn quốc hiện dao động trong khoảng 51.000 - 56.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 27/11:
*Giá heo hơi tại khu vực miền Bắc:
Sau hai ngày tương đối trầm lắng, sáng 27/11, thị trường heo hơi phía Bắc đón nhận tín hiệu khởi sắc trở lại với 7 địa phương có giá heo tăng 1.000 đồng/kg. Đà phục hồi đưa giá thu mua toàn vùng lên mức 51.000 - 54.000 đồng/kg.
Cụ thể, giá heo hơi tại Thái Nguyên, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Phú Thọ và Sơn La cùng tăng lên 54.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại duy trì mức 53.000 đồng/kg. Tiêng Tuyên Quang tiếp tục thấp nhất với giá heo hơi neo tại mức 51.000 đồng/kg.
*Giá heo hơi tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên:
Thị trường miền Trung - Tây Nguyên cũng trở lại đà tăng sau nhịp giảm nhẹ ngày 26/11. Hiện tại, giá heo hơi ở khu vực này dao động trong khoảng 52.000 - 55.000 đồng/kg.
Trong đó, Đắk Lắk và Lâm Đồng tiếp tục dẫn đầu với giá heo hơi đạt 55.000 đồng/kg. Giá heo hơi tại Thanh Hoá, Nghệ An và Khánh Hoà tăng lên 53.000 đồng/kg, ngang mức của Gia Lai. Quảng Trị tăng 2.000 đồng/kg, Huế tăng 1.000 đồng/kg, cùng Hà Tĩnh, Đà Nẵng và Quảng Ngãi giao dịch tại 52.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.
*Giá heo hơi tại khu vực miền Nam:
Cùng đi lên theo xu hướng chung, khu vực phía Nam ghi nhận giá heo hơi tại Tây Ninh và TP. Hồ Chí Minh cùng tăng 1.000 đồng/kg, đạt 56.000 đồng/kg, cùng giá với Đồng Nai. Đây hiện cũng là mức giao dịch cao nhất cả nước.
Hiện tại, các thương lái ở khu vực này thu mua heo hơi với giá từ 51.000 - 56.000 đồng/kg. Trong đó, Cần Thơ là địa phương có giá heo hơi thấp nhất, giữ mức 51.000 đồng/kg. Kế đó là An Giang và Cà Mau cùng ghi nhận giá heo hơi đạt 52.000 đồng/kg, Vĩnh Long duy trì mức 53.000 đồng/kg.
Giá thịt heo tại các siêu thị, hệ thống bán lẻ:
Giá thịt heo mát Meat Deli tại WinMart ngày 27/11 ghi nhận giữ giá ổn định, duy trì trong khoảng 119.922 - 163.122 đồng/kg (chưa áp dụng các chương trình ưu đãi riêng cho hội viên). Cụ thể: Thịt nạc đùi heo: 122.320 đồng/kg; Thịt nạc vai heo: 126.320 đồng/kg; Chân giò heo rút xương: 127.922 đồng/kg; Thịt nạc dăm heo: 157.520 đồng/kg; Thịt ba rọi: 163.122 đồng/kg; Thịt heo xay: 119.922 đồng/kg.
Một số mặt hàng thịt heo phổ biến tại hệ thống Thực phẩm Hà Hiền có giá tham khảo: Xương ống heo trơ tươi (ngắn): 47.619 đồng/kg; Nạc vai heo tươi: 130.000 đồng/kg; Nạc đùi heo tươi: 128.571 đồng/kg; Nạc dăm heo tươi: 162.000 đồng/kg; Ba rọi heo tươi: 154.286 đồng/kg; Sườn non heo tươi: 178.095 đồng/kg; Thịt má heo: 238.095 đồng/kg; Heo mảnh: 93.333 đồng/kg.
Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/gia-heo-hoi-hom-nay-27-11-ca-3-mien-bien-dong-nhe-dao-dong-trong-khoang-51-000-56-000-dong-kg-474241.html