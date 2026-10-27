Giá heo hơi hôm nay 27.10.2026: Theo dõi sức mua sau nhịp giảm

Giá heo hơi miền Nam vẫn có những địa phương đạt 50.000 đồng/kg, còn mức thấp nhất cả nước thuộc Hà Tĩnh.

Hình minh họa

Bảng tham chiếu heo hơi ba miền

Đơn vị: đồng/kg. Biến động là ngày 26.10 so với ngày 25.10.2026, không phải diễn biến ngày 27.10.

Ngày 26.10, nhịp giảm tập trung tại miền Bắc, với năm địa phương cùng mất 1.000 đồng/kg. Hai khu vực còn lại không thay đổi trong bộ dữ liệu đối chiếu. Chênh lệch giữa mức cao nhất và thấp nhất cả nước là 5.000 đồng/kg.

Dự báo ngày 27.10: Chờ tín hiệu từ khâu thu mua

Nguồn cung và khả năng tiêu thụ tiếp tục là những yếu tố cần theo dõi. Bối cảnh cạnh tranh của ngành chăn nuôi, trong đó có áp lực từ thịt nhập khẩu, chưa tạo cơ sở chắc chắn cho một nhịp phục hồi đồng loạt.

Nếu lượng heo xuất bán còn dồi dào trong khi các đầu mối thu mua thận trọng, giá có thể tiếp tục chịu sức ép tại một số địa phương. Ngược lại, sức mua cải thiện hoặc lượng heo đến lứa giảm sẽ hỗ trợ khả năng giữ giá. Chưa đủ tín hiệu để xác định mức tăng, giảm cụ thể từng tỉnh trong ngày 27.10.