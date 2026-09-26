Giá heo hơi hôm nay 26/9: Nối dài đà giảm trên cả 3 miền, vùng giá giao dịch từ

Giá heo hơi hôm nay 26/9, nối dài đà giảm trên cả 3 miền. Khảo sát mới nhất cho thấy vùng giá giao dịch trong khoảng 57.000 - 60.000 đồng/kg. (Ảnh do AI tạo)

Giá heo hơi hôm nay 26/9:

*Giá heo hơi tại khu vực miền Bắc:

Giá heo hơi hôm nay giảm nhiều nhất. Cụ thể, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lào Cai và Điện Biên đồng loạt giảm 1.000 đồng/kg.

Đáng chú ý, Thái Nguyên và Bắc Ninh trước đó cùng nằm trong nhóm dẫn đầu với mức 60.000 đồng/kg. Sau phiên giảm hôm nay, cả hai địa phương lùi xuống 59.000 đồng/kg.

Như vậy, miền Bắc hiện chỉ còn Hà Nội và Hưng Yên giữ mức 60.000 đồng/kg, cũng là hai địa phương có giá heo hơi cao nhất cả nước. Sau loạt điều chỉnh, mặt bằng giá tại miền Bắc dao động từ 58.000 - 60.000 đồng/kg.

Diễn biến này cho thấy thị trường phía Bắc đã thay đổi đáng kể chỉ sau vài ngày. Trong các phiên trước, khu vực từng duy trì mặt bằng khá vững với phần lớn địa phương giao dịch ở 59.000 đồng/kg, trong khi Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội và Hưng Yên cùng đứng tại 60.000 đồng/kg.

Đến phiên 26/9, nhóm giữ mốc 60.000 đồng/kg đã thu hẹp một nửa.

*Giá heo hơi tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên:

Giá heo hơi hôm nay xu hướng giảm cũng tiếp diễn khi Thanh Hóa mất 1.000 đồng/kg, xuống còn 58.000 đồng/kg. Sau điều chỉnh, khu vực không còn địa phương nào giao dịch ở mức 59.000 đồng/kg.

Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Lâm Đồng hiện cùng đứng tại 58.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại giữ mức 57.000 đồng/kg. Mặt bằng giá heo hơi miền Trung - Tây Nguyên theo đó thu hẹp về khoảng 57.000 - 58.000 đồng/kg.

*Giá heo hơi tại khu vực miền Nam:

Giá heo hơi hôm nay cũng nối dài đà giảm. Cụ thể, Tây Ninh và Cần Thơ cùng giảm 1.000 đồng/kg, xuống mức 57.000 đồng/kg.

Đây là phiên thứ hai liên tiếp miền Nam xuất hiện địa phương giảm giá. Trước đó, trong ngày 25/9, Đồng Tháp và An Giang cũng đã mất 1.000 đồng/kg và cùng lùi về 57.000 đồng/kg.

Sau những nhịp điều chỉnh liên tiếp, nhóm địa phương có giá 57.000 đồng/kg tại miền Nam đã mở rộng, gồm Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ và Cà Mau.

Các địa phương còn lại trong khu vực giữ mức 58.000 đồng/kg, ngoại trừ Đồng Nai. Đồng Nai tiếp tục giao dịch ở mức 59.000 đồng/kg, qua đó giữ vị trí cao nhất miền Nam.

Như vậy, giá heo hơi tại khu vực phía Nam hiện dao động từ 57.000 - 59.000 đồng/kg.

Giá thịt heo tại các siêu thị, hệ thống bán lẻ:

Giá thịt heo mát Meat Deli tại WinMart ngày 26/9/2026 dao động trong khoảng từ 110.000 đến 166.000 đồng/kg và được áp dụng chương trình giảm giá 20% dành cho hội viên.

Bảng giá tham khảo sản phẩm Meat Deli tại WinMart: Thịt heo xay: Khoảng 118.300 đồng/kg; Chân giò rút xương: Khoảng 115.900 đồng/kg; Nạc đùi heo: Khoảng 109.500 đồng/kg; Các loại thịt khác (nạc vai, ba rọi, nạc dăm): Dao động tùy theo chương trình ưu đãi cụ thể tại cửa hàng trong ngày.

Giá thịt heo tại Công ty Thực phẩm tươi sống Hà Hiền ngày 26/9 tiếp tục duy trì ổn định, dao động trong khoảng từ 80.000 đến 190.000 đồng/kg tùy loại sản phẩm. Cụ thể, mỡ heo: Khoảng 81.000 đồng/kg (mức thấp nhất); Thịt heo xay: Khoảng 120.000 đồng/kg; Nạc vai heo: Khoảng 122.000 đồng/kg; Nạc đùi heo: Khoảng 135.000 đồng/kg; Thịt ba rọi (ba chỉ): Khoảng 152.000 đồng/kg; Nạc dăm heo: Khoảng 162.000 đồng/kg; Sườn non heo: Khoảng 190.000 đồng/kg (mức cao nhất).

(tổng hợp)