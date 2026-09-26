Giá heo hơi hôm nay 26.9: 7 địa phương giảm, Đồng Nai tăng giá

Sau chuỗi ngày khá ổn định, thị trường heo hơi bắt đầu xuất hiện những điều chỉnh rõ hơn. Biến động chủ yếu tập trung tại miền Bắc và miền Trung, với mức giảm phổ biến 1.000 đồng/kg.

Hình minh họa

Ở chiều ngược lại, Đồng Nai là địa phương duy nhất tăng giá trong ngày. Hà Nội và Hưng Yên tiếp tục giữ mốc 60.000 đồng/kg, cao nhất cả nước.

Giá heo hơi miền Bắc: Chỉ còn Hà Nội, Hưng Yên giữ mức 60.000 đồng/kg

Mặt bằng giá miền Bắc ngày 26.9.2026 dao động trong khoảng 58.000 - 60.000 đồng/kg.

So với ngày trước, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lào Cai và Điện Biên cùng giảm 1.000 đồng/kg. Trong đó, Thái Nguyên và Bắc Ninh rời mốc 60.000 đồng/kg, xuống còn 59.000 đồng/kg.

Hà Nội và Hưng Yên trở thành hai địa phương còn lại giữ mức cao nhất 60.000 đồng/kg.

Bảng giá heo hơi miền Bắc ngày 26.9.2026

Dù có nhiều điểm giảm, miền Bắc vẫn là khu vực giữ mặt bằng giá cao nhất trên thị trường.

Giá heo hơi miền Trung: Thanh Hóa, Đắk Lắk cùng giảm

Miền Trung ghi nhận hai địa phương điều chỉnh giảm.

Thanh Hóa giảm từ 59.000 xuống 58.000 đồng/kg, trong khi Đắk Lắk lùi từ 58.000 xuống 57.000 đồng/kg.

Sau điều chỉnh, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Lâm Đồng cùng ở mức giá 58.000 đồng/kg; các địa phương còn lại đứng tại 57.000 đồng/kg.

Bảng giá heo hơi miền Trung ngày 26.9.2026

Giá heo hơi miền Nam: Đồng Nai tăng lên 59.000 đồng/kg

Trái với diễn biến giảm tại hai khu vực còn lại, miền Nam xuất hiện một điểm tăng đáng chú ý.

Đồng Nai tăng 1.000 đồng/kg, lên mức 59.000 đồng/kg và trở thành địa phương có giá cao nhất khu vực.

Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang, TP.HCM, Vĩnh Long và Cần Thơ duy trì mức 58.000 đồng/kg; Cà Mau tiếp tục thấp nhất khu vực với 57.000 đồng/kg.

Bảng giá heo hơi miền Nam ngày 26.9.2026

Thị trường heo hơi ngày 26.9.2026: Xu hướng phân hóa rõ hơn

So với ngày 25.9.2026, thị trường ghi nhận 1 địa phương tăng, 7 địa phương giảm và 26 địa phương giữ nguyên giá.

Đồng Nai là điểm tăng duy nhất với mức điều chỉnh 1.000 đồng/kg. Trong khi đó, đà giảm tập trung nhiều nhất tại miền Bắc, khiến số địa phương giữ mức 60.000 đồng/kg thu hẹp từ 4 xuống còn 2.

Mặc dù xuất hiện nhiều điểm giảm hơn, biên độ chung của cả nước vẫn giữ trong khoảng 57.000 - 60.000 đồng/kg. Điều này cho thấy thị trường đang bước vào trạng thái phân hóa thay vì hình thành một đợt giảm đồng loạt.

Những phiên tiếp theo sẽ cần theo dõi liệu áp lực giảm ở miền Bắc có lan rộng hay thị trường nhanh chóng tìm lại vùng cân bằng.