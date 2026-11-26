Giá heo hơi hôm nay 26/11, thị trường cả nước vẫn tương đối ổn định trong sáng nay, giá cao nhất 56.000 đồng/kg. (Nguồn: Mama Choice)

Giá heo hơi hôm nay 26/11:

*Giá heo hơi tại khu vực miền Bắc:

Sau một ngày tạm chững, ngày 26/11, thị trường heo hơi phía Bắc ghi nhận biến động nhẹ tại Phú Thọ, với giá mua bán tăng 1.000 đồng/kg, lên 53.000 đồng/kg.

Hiện tại, các thương lái ở khu vực miền Bắc đang thu mua heo hơi với giá quanh hai mức 51.000 đồng/kg và 53.000 đồng/kg. Trong đó, Tuyên Quang là địa phương có giá heo hơi thấp nhất khu vực, duy trì mức 51.000 đồng/kg. Tại cả 14 tỉnh thành còn lại, giá heo hơi đang cùng neo tại mức 53.000 đồng/kg.

*Giá heo hơi tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên:

Trái lại với miền Bắc, thị trường heo hơi miền Trung - Tây Nguyên ghi nhận mức giảm nhẹ 1.000 đồng/kg diễn ra tại Quảng Trị trong sáng nay. Như vậy, chênh lệch giá heo hơi ở khu vực này đã được kéo giãn, dao động trong khoảng 50.000 - 55.000 đồng/kg.

Cụ thể, Đắk Lắk và Lâm Đồng tiếp tục dẫn đầu khu vực với giá heo hơi đạt 55.000 đồng/kg, Gia Lai giữ mức 53.000 đồng/kg. Nhóm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Khánh Hoà cùng giao dịch tại 52.000 đồng/kg. Huế và Quảng Trị là hai địa phương có giá heo hơi thấp nhất khu vực, lần lượt là 51.000 đồng/kg và 50.000 đồng/kg.

*Giá heo hơi tại khu vực miền Nam:

Khu vực phía Nam chứng kiến giá heo hơi tại “thủ phủ” chăn nuôi Đồng Nai nhích nhẹ, lên mức 56.000 đồng/kg, cao nhất cả nước. Theo đó, giá heo hơi ở khu vực này hiện dao động trong khoảng 51.000 - 56.000 đồng/kg.

Trong đó, Tây Ninh, Đồng Tháp và TP. Hồ Chí Minh cùng có giá heo hơi đạt 55.000 đồng/kg. Vĩnh Long giữ mức 53.000 đồng/kg. An Giang và Cà Mau cùng giao dịch tại 52.000 đồng/kg. Cần Thơ tiếp tục ghi nhận mức thấp nhất khu vực, giữ giá 51.000 đồng/kg.

Giá thịt heo tại các siêu thị, hệ thống bán lẻ:

Giá thịt heo mát Meat Deli tại WinMart ngày 26/11 ghi nhận giữ giá ổn định, duy trì trong khoảng 119.922 - 163.122 đồng/kg (chưa áp dụng các chương trình ưu đãi riêng cho hội viên). Cụ thể: Thịt nạc đùi heo: 122.320 đồng/kg; Thịt nạc vai heo: 126.320 đồng/kg; Chân giò heo rút xương: 127.922 đồng/kg; Thịt nạc dăm heo: 157.520 đồng/kg; Thịt ba rọi: 163.122 đồng/kg; Thịt heo xay: 119.922 đồng/kg.

Một số mặt hàng thịt heo phổ biến tại hệ thống Thực phẩm Hà Hiền có giá tham khảo: Xương ống heo trơ tươi (ngắn): 47.619 đồng/kg; Nạc vai heo tươi: 130.000 đồng/kg; Nạc đùi heo tươi: 128.571 đồng/kg; Nạc dăm heo tươi: 162.000 đồng/kg; Ba rọi heo tươi: 154.286 đồng/kg; Sườn non heo tươi: 178.095 đồng/kg; Thịt má heo: 238.095 đồng/kg; Heo mảnh: 93.333 đồng/kg.

(tổng hợp)