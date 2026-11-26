Giá heo hơi hôm nay 26/11: Tương đối ổn định, giao dịch trong khoảng 50.000 - 56.000 đồng/kg
Giá heo hơi hôm nay 26/11, theo ghi nhận của Thế giới và Việt Nam, dù xuất hiện một vài biến động, song nhìn chung, thị trường heo hơi cả nước vẫn tương đối ổn định trong sáng nay. Theo khảo sát, giá heo hơi trên toàn quốc hiện dao động trong khoảng 50.000 - 56.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 26/11:
*Giá heo hơi tại khu vực miền Bắc:
Sau một ngày tạm chững, ngày 26/11, thị trường heo hơi phía Bắc ghi nhận biến động nhẹ tại Phú Thọ, với giá mua bán tăng 1.000 đồng/kg, lên 53.000 đồng/kg.
Hiện tại, các thương lái ở khu vực miền Bắc đang thu mua heo hơi với giá quanh hai mức 51.000 đồng/kg và 53.000 đồng/kg. Trong đó, Tuyên Quang là địa phương có giá heo hơi thấp nhất khu vực, duy trì mức 51.000 đồng/kg. Tại cả 14 tỉnh thành còn lại, giá heo hơi đang cùng neo tại mức 53.000 đồng/kg.
*Giá heo hơi tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên:
Trái lại với miền Bắc, thị trường heo hơi miền Trung - Tây Nguyên ghi nhận mức giảm nhẹ 1.000 đồng/kg diễn ra tại Quảng Trị trong sáng nay. Như vậy, chênh lệch giá heo hơi ở khu vực này đã được kéo giãn, dao động trong khoảng 50.000 - 55.000 đồng/kg.
Cụ thể, Đắk Lắk và Lâm Đồng tiếp tục dẫn đầu khu vực với giá heo hơi đạt 55.000 đồng/kg, Gia Lai giữ mức 53.000 đồng/kg. Nhóm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Khánh Hoà cùng giao dịch tại 52.000 đồng/kg. Huế và Quảng Trị là hai địa phương có giá heo hơi thấp nhất khu vực, lần lượt là 51.000 đồng/kg và 50.000 đồng/kg.
*Giá heo hơi tại khu vực miền Nam:
Khu vực phía Nam chứng kiến giá heo hơi tại “thủ phủ” chăn nuôi Đồng Nai nhích nhẹ, lên mức 56.000 đồng/kg, cao nhất cả nước. Theo đó, giá heo hơi ở khu vực này hiện dao động trong khoảng 51.000 - 56.000 đồng/kg.
Trong đó, Tây Ninh, Đồng Tháp và TP. Hồ Chí Minh cùng có giá heo hơi đạt 55.000 đồng/kg. Vĩnh Long giữ mức 53.000 đồng/kg. An Giang và Cà Mau cùng giao dịch tại 52.000 đồng/kg. Cần Thơ tiếp tục ghi nhận mức thấp nhất khu vực, giữ giá 51.000 đồng/kg.
Giá thịt heo tại các siêu thị, hệ thống bán lẻ:
Giá thịt heo mát Meat Deli tại WinMart ngày 26/11 ghi nhận giữ giá ổn định, duy trì trong khoảng 119.922 - 163.122 đồng/kg (chưa áp dụng các chương trình ưu đãi riêng cho hội viên). Cụ thể: Thịt nạc đùi heo: 122.320 đồng/kg; Thịt nạc vai heo: 126.320 đồng/kg; Chân giò heo rút xương: 127.922 đồng/kg; Thịt nạc dăm heo: 157.520 đồng/kg; Thịt ba rọi: 163.122 đồng/kg; Thịt heo xay: 119.922 đồng/kg.
Một số mặt hàng thịt heo phổ biến tại hệ thống Thực phẩm Hà Hiền có giá tham khảo: Xương ống heo trơ tươi (ngắn): 47.619 đồng/kg; Nạc vai heo tươi: 130.000 đồng/kg; Nạc đùi heo tươi: 128.571 đồng/kg; Nạc dăm heo tươi: 162.000 đồng/kg; Ba rọi heo tươi: 154.286 đồng/kg; Sườn non heo tươi: 178.095 đồng/kg; Thịt má heo: 238.095 đồng/kg; Heo mảnh: 93.333 đồng/kg.
Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/gia-heo-hoi-hom-nay-26-11-tuong-doi-on-dinh-giao-dich-trong-khoang-50-000-56-000-dong-kg-473749.html