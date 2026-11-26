Sau nhịp giảm trước đó, thị trường ngày 25.11 tạm chững lại; nguồn cung vẫn dồi dào khiến khả năng giữ giá trong phiên kế tiếp phụ thuộc nhiều vào lượng mua thực tế.

Hình minh họa

Bảng giá tham chiếu ba miền

Bảng giá tham khảo sử dụng mức công bố gần nhất ngày 25.11.2026; tại thời điểm kiểm tra 22:08 ngày 25.11.2026 chưa có bảng giá mới cho ngày 26.11.2026. Các mức dưới đây là giá heo hơi, không phải giá thịt bán lẻ.

Miền Bắc: 51.000–53.000 đồng/kg.

Miền Trung – Tây Nguyên: 51.000–55.000 đồng/kg.

Miền Nam: 51.000–55.000 đồng/kg.

Trong bảng ngày 25.11, khoảng giá cả nước là 51.000–55.000 đồng/kg, chênh lệch 4.000 đồng/kg. Sáu địa phương ở mức cao nhất gồm Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp và TP.HCM. Miền Bắc có trần giá thấp hơn hai khu vực còn lại 2.000 đồng/kg.

Dự báo ngày 26.11: Chờ sức mua hấp thụ nguồn cung

Nhu cầu tiêu thụ thịt heo bắt đầu tăng khi bước vào cuối năm có thể hỗ trợ đầu ra. Nếu lượng mua của các cơ sở giết mổ cải thiện và hấp thụ được nguồn cung, mặt bằng giá có khả năng ổn định hơn.

Tuy nhiên, nguồn cung dồi dào vẫn tạo sức ép. Nếu sức mua tăng chậm, một số nơi có thể tiếp tục chịu áp lực giảm. Việc thị trường tạm chững trong ngày 25.11 chưa đủ để xác nhận xu hướng phục hồi; chưa có cơ sở đưa ra giá dự báo cụ thể cho từng tỉnh trong ngày 26.11.