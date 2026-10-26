Giá heo hơi hôm nay 26/10: Ba miền diễn biến trái chiều, vùng giá giao dịch từ 45.000 - 50.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay 26/10, thị trường ghi nhận diễn biến trái chiều giữa các miền. Hiện tại, cả nước dao động trong khoảng 45.000 - 50.000 đồng/kg. (Ảnh: Ngọc Hà)

Giá heo hơi hôm nay 26/10:

*Giá heo hơi tại khu vực miền Bắc:

Mở đầu tuần mới, thị trường miền Bắc tiếp tục ghi nhận giá heo hơi ở 5 địa phương gồm Tuyên Quang, Cao Bằng, Quảng Ninh và Hưng Yên cùng được điều chỉnh giảm 1.000 đồng/kg.

Sau biến động mới nhất, thị trường heo hơi miền Bắc không còn xuất hiện mốc 48.000 đồng/kg. Khung giá thu mua toàn miền lùi về khoảng 46.000 - 47.000 đồng/kg. Trong đó, mức 47.000 đồng/kg đang xuất hiện tạiBắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Lai Châu, Điện Biên, Phú Thọ, Sơn La và Hưng Yên.

*Giá heo hơi tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên:

Thị trường heo hơi miền Trung - Tây Nguyên bất ngờ chững lại đà giảm trong sáng đầu tuàn, giữ giao dịch đi ngang trong khoảng 45.000 - 49.000 đồng/kg.

Cụ thể, mức giá thấp nhất khu vực cũng như cả nước hiện tại tiếp tục ghi nhận tại Hà Tĩnh với mốc 45.000 đồng/kg. Tiếp đó là các địa phương Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Gia Lai với giá heo hơi đạt 46.000 đồng/kg. Các tỉnh Khánh Hoà, Đắk Lắk và Lâm Đồng lần lượt giữ giá heo hơi ở các mức 47.000 đồng/kg, 48.000 đồng/kg và 49.000 đồng/kg.

*Giá heo hơi tại khu vực miền Nam:

Tương tự miền Trung, giá heo hơi tại thị trường phía Nam cũng giữ ổn định trong sáng nay. Theo khảo sát mới nhất, các thương lái ở khu vực này đang thu mua heo hơi với giá trong khoảng 46.000 - 50.000 đồng/kg.

Cụ thể, các trung tâm tiêu thụ lớn gồm Đồng Nai, Tây Ninh và TP. Hồ Chí Minh tiếp tục duy trì mức giá cao nhất khu vực ở mốc 50.000 đồng/kg. Tại khu vực Tây Nam Bộ, Cà Mau duy trì mức giao dịch ở ngưỡng 47.000 đồng/kg. Mốc sàn thấp nhất khu vực 46.000 đồng/kg tiếp tục bao phủ diện rộng tại 4 địa phương gồm Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long và Cần Thơ.

Giá thịt heo tại các siêu thị, hệ thống bán lẻ:

Giá thịt heo mát Meat Deli tại WinMart ngày 26/10 dao động trong khoảng từ 110.000 đến 166.000 đồng/kg và được áp dụng chương trình giảm giá 20% dành cho hội viên.

Bảng giá tham khảo sản phẩm Meat Deli tại WinMart: Thịt heo xay: Khoảng 118.300 đồng/kg; Chân giò rút xương: Khoảng 115.900 đồng/kg; Nạc đùi heo: Khoảng 109.500 đồng/kg; Các loại thịt khác (nạc vai, ba rọi, nạc dăm): Dao động tùy theo chương trình ưu đãi cụ thể tại cửa hàng trong ngày.

Giá thịt heo tại Công ty Thực phẩm tươi sống Hà Hiền ngày 26/9 tiếp tục duy trì ổn định, dao động trong khoảng từ 80.000 đến 190.000 đồng/kg tùy loại sản phẩm. Cụ thể, mỡ heo: Khoảng 81.000 đồng/kg (mức thấp nhất); Thịt heo xay: Khoảng 120.000 đồng/kg; Nạc vai heo: Khoảng 122.000 đồng/kg; Nạc đùi heo: Khoảng 135.000 đồng/kg; Thịt ba rọi (ba chỉ): Khoảng 152.000 đồng/kg; Nạc dăm heo: Khoảng 162.000 đồng/kg; Sườn non heo: Khoảng 190.000 đồng/kg (mức cao nhất).

(tổng hợp)