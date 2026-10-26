Giá heo hơi hôm nay 26/10: Ba miền diễn biến trái chiều, vùng giá giao dịch từ 45.000 - 50.000 đồng/kg
Giá heo hơi hôm nay 26/10, theo ghi nhận của Thế giới và Việt Nam, thị trường ghi nhận diễn biến trái chiều giữa các miền. Hiện tại, giá heo hơi trên cả nước dao động trong khoảng 45.000 - 50.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 26/10:
*Giá heo hơi tại khu vực miền Bắc:
Mở đầu tuần mới, thị trường miền Bắc tiếp tục ghi nhận giá heo hơi ở 5 địa phương gồm Tuyên Quang, Cao Bằng, Quảng Ninh và Hưng Yên cùng được điều chỉnh giảm 1.000 đồng/kg.
Sau biến động mới nhất, thị trường heo hơi miền Bắc không còn xuất hiện mốc 48.000 đồng/kg. Khung giá thu mua toàn miền lùi về khoảng 46.000 - 47.000 đồng/kg. Trong đó, mức 47.000 đồng/kg đang xuất hiện tạiBắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Lai Châu, Điện Biên, Phú Thọ, Sơn La và Hưng Yên.
*Giá heo hơi tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên:
Thị trường heo hơi miền Trung - Tây Nguyên bất ngờ chững lại đà giảm trong sáng đầu tuàn, giữ giao dịch đi ngang trong khoảng 45.000 - 49.000 đồng/kg.
Cụ thể, mức giá thấp nhất khu vực cũng như cả nước hiện tại tiếp tục ghi nhận tại Hà Tĩnh với mốc 45.000 đồng/kg. Tiếp đó là các địa phương Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Gia Lai với giá heo hơi đạt 46.000 đồng/kg. Các tỉnh Khánh Hoà, Đắk Lắk và Lâm Đồng lần lượt giữ giá heo hơi ở các mức 47.000 đồng/kg, 48.000 đồng/kg và 49.000 đồng/kg.
*Giá heo hơi tại khu vực miền Nam:
Tương tự miền Trung, giá heo hơi tại thị trường phía Nam cũng giữ ổn định trong sáng nay. Theo khảo sát mới nhất, các thương lái ở khu vực này đang thu mua heo hơi với giá trong khoảng 46.000 - 50.000 đồng/kg.
Cụ thể, các trung tâm tiêu thụ lớn gồm Đồng Nai, Tây Ninh và TP. Hồ Chí Minh tiếp tục duy trì mức giá cao nhất khu vực ở mốc 50.000 đồng/kg. Tại khu vực Tây Nam Bộ, Cà Mau duy trì mức giao dịch ở ngưỡng 47.000 đồng/kg. Mốc sàn thấp nhất khu vực 46.000 đồng/kg tiếp tục bao phủ diện rộng tại 4 địa phương gồm Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long và Cần Thơ.
Giá thịt heo tại các siêu thị, hệ thống bán lẻ:
Giá thịt heo mát Meat Deli tại WinMart ngày 26/10 dao động trong khoảng từ 110.000 đến 166.000 đồng/kg và được áp dụng chương trình giảm giá 20% dành cho hội viên.
Bảng giá tham khảo sản phẩm Meat Deli tại WinMart: Thịt heo xay: Khoảng 118.300 đồng/kg; Chân giò rút xương: Khoảng 115.900 đồng/kg; Nạc đùi heo: Khoảng 109.500 đồng/kg; Các loại thịt khác (nạc vai, ba rọi, nạc dăm): Dao động tùy theo chương trình ưu đãi cụ thể tại cửa hàng trong ngày.
Giá thịt heo tại Công ty Thực phẩm tươi sống Hà Hiền ngày 26/9 tiếp tục duy trì ổn định, dao động trong khoảng từ 80.000 đến 190.000 đồng/kg tùy loại sản phẩm. Cụ thể, mỡ heo: Khoảng 81.000 đồng/kg (mức thấp nhất); Thịt heo xay: Khoảng 120.000 đồng/kg; Nạc vai heo: Khoảng 122.000 đồng/kg; Nạc đùi heo: Khoảng 135.000 đồng/kg; Thịt ba rọi (ba chỉ): Khoảng 152.000 đồng/kg; Nạc dăm heo: Khoảng 162.000 đồng/kg; Sườn non heo: Khoảng 190.000 đồng/kg (mức cao nhất).
Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/gia-heo-hoi-hom-nay-26-10-ba-mien-dien-bien-trai-chieu-vung-gia-giao-dich-tu-45-000-50-000-dong-kg-459621.html