Giá heo hơi hôm nay 26.10.2026: Chờ sức mua sau tuần giảm sâu

Sau một tuần đi xuống, bộ giá ngày 25.10 ghi nhận các địa phương giữ mức bằng ngày 24.10.

Hình minh họa

Bảng heo hơi ba miền tham chiếu ngày 25.10

Bảng giá tham khảo sử dụng mức công bố gần nhất ngày 25.10.2026; tại thời điểm kiểm tra 20:07 cùng ngày chưa có bảng giá mới cho ngày 26.10.

Đơn vị: đồng/kg. Đối chiếu hai bảng cùng nguồn cho thấy cả 34 địa phương có giá ngày 25.10 bằng ngày 24.10, tương ứng biến động 0 đồng/kg.

Miền Bắc: 46.000–48.000 đồng/kg.

Miền Trung – Tây Nguyên: 45.000–49.000 đồng/kg.

Miền Nam: 46.000–50.000 đồng/kg.

Toàn quốc dao động 45.000–50.000 đồng/kg, chênh 5.000 đồng/kg giữa hai đầu. Hà Tĩnh có giá thấp nhất; Đồng Nai, Tây Ninh và TP.HCM cùng đứng đầu bảng. Miền Bắc có khoảng giá hẹp nhất, chỉ 2.000 đồng/kg.

Việc các mức giá ngày 25.10 bằng ngày trước cho thấy bảng khảo sát đã chững lại sau tuần giảm. Chưa thể từ đó kết luận thị trường đã hình thành xu hướng phục hồi.

Dự báo ngày 26.10: Cần thêm tín hiệu từ đầu ra

Những ghi nhận gần đây tại khâu bán lẻ và giết mổ cho thấy sức mua còn chậm, các đầu mối cân đối lượng hàng theo nhu cầu. Nguồn cung tương đối dồi dào trong khi tiêu thụ chưa tăng tương ứng tiếp tục là yếu tố gây sức ép lên người nuôi.

Trong ngày 26.10, khả năng giữ giá sẽ thuận lợi hơn nếu lượng heo đến kỳ xuất chuồng được hấp thụ đều. Ngược lại, lượng chào bán tăng trong khi thương lái mua thận trọng có thể khiến một số nơi chịu thêm áp lực.

Hiện chưa đủ tín hiệu xác định xu hướng tăng hoặc giảm trên diện rộng. Dự báo giá cụ thể từng tỉnh vào lúc này sẽ thiếu cơ sở.