Giá heo hơi hôm nay 25/10: Sắc đỏ bao trùm cả ba miền, vùng giá mới 45.000 - 50.000 đồng/kg được thiết lập

Giá heo hơi hôm nay 25/10, tuần qua sắc đỏ đã bao trùm trên thị trường heo hơi cả ba miền, lao dốc mạnh về khoảng 45.000 - 50.000 đồng/kg. (Ảnh do AI tạo)

Giá heo hơi hôm nay 25/10:

*Giá heo hơi tại khu vực miền Bắc:

Thị trường heo hơi miền Bắc khép lại một tuần giao dịch đầy biến động khi chứng kiến làn sóng trượt giá cuốn phăng toàn bộ các mốc cản giá cao. Đến cuối tuần, giá heo hơi trên toàn miền Bắc đã bị nén chặt về mức 46.000 - 48.000 đồng/kg, giảm 4.000 - 5.000 đồng/kg so với cuối tuần trước.

Cụ thể, Lạng Sơn, Ninh Bình và Lào Cai lùi sâu về mốc đáy 46.000 đồng/kg sau khi “bốc hơi” 5.000 đồng/kg. Nhiều địa phương như Cao Bằng, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Lai Châu, Điện Biên và Sơn La cũng đồng loạt giảm 5.000 đồng/kg, kéo giá giao dịch rơi từ 52.000 đồng/kg xuống mốc 47.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Hưng Yên dù hạ 4.000 đồng/kg nhưng vẫn giữ được mức giá cao nhất khu vực miền Bắc.

*Giá heo hơi tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên:

Thị trường heo hơi miền Trung - Tây Nguyên cũng vừa trải qua một tuần giao dịch chìm sâu trong sắc đỏ, với giá thu mua giảm từ 2.000 - 6.000 đồng/kg so với cuối tuần trước. Theo đó, giá heo hơi tại khu vực này hiện dao động trong khoảng 45.000 - 49.000 đồng/kg, thấp nhất cả nước.

Cụ thể, so với cuối tuần trước, Hà Tĩnh chịu lực lao dốc mạnh nhất khu vực khi hạ tới 6.000 đồng/kg, trở thành địa phương có giá heo hơi thấp nhất cả nước. Nhóm các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Huế và Quảng Ngãi đồng loạt hạ 5.000 đồng/kg, cùng lùi về mốc 46.000 đồng/kg.

Ở khu vực còn lại, Khánh Hòa giảm 3.000 đồng/kg về 47.000 đồng/kg, Đắk Lắk giảm 2.000 đồng/kg lùi về 48.000 đồng/kg. Lâm Đồng vẫn là địa phương có giá heo hơi cao nhất khu vực dù đã hạ 4.000 đồng/kg so với cuối tuần trước.

*Giá heo hơi tại khu vực miền Nam:

Giá heo hơi tại thị trường phía Nam cũng chứng kiến sóng giảm 3.000 - 5.000 đồng/kg trong tuần vừa qua, đẩy giá giao dịch lùi về khoảng 46.000 - 50.000 đồng/kg.

Trong đó, Đồng Tháp và An Giang là hai địa phương chịu mức lao dốc nặng nhất tuần khi mất tới 5.000 đồng/kg, xuống đồng mốc 46.000 đồng/kg cùng với Vĩnh Long và Cần Thơ. Tại các trung tâm tiêu thụ lớn, Đồng Nai, Tây Ninh và TP. Hồ Chí Minh đồng loạt hạ 3.000 đồng/kg.

Giá thịt heo tại các siêu thị, hệ thống bán lẻ:

Giá thịt heo mát Meat Deli tại WinMart ngày 25/10 dao động trong khoảng từ 110.000 đến 166.000 đồng/kg và được áp dụng chương trình giảm giá 20% dành cho hội viên.

Bảng giá tham khảo sản phẩm Meat Deli tại WinMart: Thịt heo xay: Khoảng 118.300 đồng/kg; Chân giò rút xương: Khoảng 115.900 đồng/kg; Nạc đùi heo: Khoảng 109.500 đồng/kg; Các loại thịt khác (nạc vai, ba rọi, nạc dăm): Dao động tùy theo chương trình ưu đãi cụ thể tại cửa hàng trong ngày.

Giá thịt heo tại Công ty Thực phẩm tươi sống Hà Hiền ngày 26/9 tiếp tục duy trì ổn định, dao động trong khoảng từ 80.000 đến 190.000 đồng/kg tùy loại sản phẩm. Cụ thể, mỡ heo: Khoảng 81.000 đồng/kg (mức thấp nhất); Thịt heo xay: Khoảng 120.000 đồng/kg; Nạc vai heo: Khoảng 122.000 đồng/kg; Nạc đùi heo: Khoảng 135.000 đồng/kg; Thịt ba rọi (ba chỉ): Khoảng 152.000 đồng/kg; Nạc dăm heo: Khoảng 162.000 đồng/kg; Sườn non heo: Khoảng 190.000 đồng/kg (mức cao nhất).

(tổng hợp)