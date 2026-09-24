Giá heo hơi hôm nay 24.9.2026: Miền Bắc tiếp tục giữ giá cao nhất

Giá heo hơi ngày 24.9.2026 dao động từ 57.000 - 60.000 đồng/kg. Thị trường tiếp tục đi ngang, trong đó Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội và Hưng Yên giữ mức cao nhất cả nước.

Hình minh họa

Sau những nhịp tăng nhẹ trước đó, thị trường heo hơi hôm nay trở lại trạng thái ổn định. So với ngày 23.9.2026, toàn bộ 34 địa phương trong bảng khảo sát giữ nguyên giá.

Miền Bắc tiếp tục có mặt bằng cao nhất, còn miền Trung và miền Nam chủ yếu tập trung trong vùng 57.000 - 59.000 đồng/kg.

Giá heo hơi miền Bắc: 4 địa phương giữ đỉnh 60.000 đồng/kg

Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội và Hưng Yên tiếp tục duy trì mức 60.000 đồng/kg.

11 địa phương còn lại trong khu vực cùng đứng ở mức 59.000 đồng/kg. Điều này cho thấy giá heo hơi miền Bắc đang giữ độ đồng đều khá cao, không còn địa phương nào dưới 59.000 đồng/kg.

Bảng giá heo hơi miền Bắc ngày 24.9.2026

Giá heo hơi miền Trung: Thanh Hóa tiếp tục giữ mức 59.000 đồng/kg

Tại miền Trung, Thanh Hóa vẫn là địa phương có giá cao nhất khu vực với 59.000 đồng/kg.

Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Đắk Lắk và Lâm Đồng đứng ở mức 58.000 đồng/kg. Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Khánh Hòa cùng giữ 57.000 đồng/kg.

Bảng giá heo hơi miền Trung ngày 24.9.2026

Khoảng cách giữa mức cao nhất và thấp nhất của khu vực chỉ 2.000 đồng/kg, cho thấy thị trường miền Trung vẫn khá cân bằng.

Giá heo hơi miền Nam: Phần lớn địa phương ở mức 58.000 đồng/kg

Miền Nam tiếp tục có mặt bằng ổn định nhất. Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang, TP HCM, Vĩnh Long và Cần Thơ cùng giao dịch ở mức 58.000 đồng/kg.

Cà Mau là địa phương duy nhất trong khu vực đứng ở mức 57.000 đồng/kg.

Bảng giá heo hơi miền Nam ngày 24.9.2026

Thị trường heo hơi ngày 24.9.2026: Chờ động lực mới

Tính chung trên cả nước, 34/34 địa phương giữ nguyên giá so với ngày trước. Không nơi nào tăng hoặc giảm.

Mức cao nhất 60.000 đồng/kg vẫn tập trung hoàn toàn tại miền Bắc, trong khi 57.000 đồng/kg là vùng thấp nhất hiện nay.

Diễn biến đi ngang cho thấy thị trường đang tạm thời cân bằng. Trong những phiên tới, sức mua và nguồn cung tại các vùng chăn nuôi lớn sẽ quyết định khả năng giá tiếp tục giữ vùng hiện tại hay hình thành một nhịp tăng mới.