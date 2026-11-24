Giá heo hơi hôm nay 24/11, thị trường chứng kiến nhịp hạ giá đồng bộ trên cả ba miền, dao động trong khoảng 51.000 - 55.000 đồng/kg. (Ảnh do AI tạo)

Giá heo hơi hôm nay 24/11:

*Giá heo hơi tại khu vực miền Bắc:

Sau ngày đầu tuần giữ ổn định, sáng 24/11, thị trường heo hơi miền Bắc trở lại đà giảm, với giá heo tại 13 địa phương đồng loạt điều chỉnh xuống 1.000 - 3.000 đồng/kg, chỉ Cao Bằng và Sơn La giữ nguyên giá. Hiện tại, giá heo hơi ở khu vực này đã về còn 51.000 - 53.000 đồng/kg.

Cụ thể, Phú Thọ là địa phương có giá heo hơi giảm mạnh nhất, mất 3.000 đồng/kg xuống 52.000 đồng/kg, trong khi Tuyên Quang giảm 2.000 đồng/kg, về mức thấp nhất khu vực là 51.000 đồng/kg. Tại các địa phương còn lại, Hải Phòng và Lai Châu cùng giảm 2.000 đồng/kg xuống 53.000 đồng/kg. Nhóm Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Ninh Bình, Lào Cai, Điện Biên và Hưng Yên đồng loạt mất 1.000 đồng/kg, về 53.000 đồng/kg, ngang giá với Cao Bằng và Sơn La.

*Giá heo hơi tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên:

Heo hơi tại các tỉnh thành miền Trung - Tây Nguyên cũng được ghi nhận hạ giá 1.000 - 2.000 đồng/kg trong sáng nay. Sau điều chỉnh, giá thu mua toàn vùng thu hẹp về 51.000 - 55.000 đồng/kg, không còn duy trì mức đỉnh 56.000 đồng/kg trước đó.

Theo đó, giá heo hơi tại Đắk Lắk và Lâm Đồng cùng giảm 1.000 đồng/kg xuống 55.000 đồng/kg, cao nhất khu vực; Gia Lai cũng lùi 1.000 đồng/kg về 53.000 đồng/kg. Ở nhóm giá trung bình, Thanh Hóa, Nghệ An và Khánh Hòa đồng loạt giảm 2.000 đồng/kg, còn Đà Nẵng giảm 1.000 đồng/kg, cùng đưa giá về 52.000 đồng/kg, ngang mức với Hà Tĩnh và Quảng Ngãi. Trong khi đó, heo hơi tại Quảng Trị và Huế tiếp tục giữ giá 51.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.

*Giá heo hơi tại khu vực miền Nam:

Tương tự hai khu vực trên, thị trường heo hơi phía Nam cũng chứng kiến nhịp điều chỉnh giảm 1.000 - 2.000 đồng/kg trong sáng nay. Như vậy, các thương lái ở khu vực này hiện thu mua heo hơi với giá trong khoảng 51.000 - 55.000 đồng/kg, không còn xuất hiện mức 57.000 đồng/kg.

Trong đó, giá heo hơi tại Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh giảm mạnh nhất 2.000 đồng/kg xuống 55.000 đồng/kg, ngang giá Tây Ninh sau khi địa phương này giảm 1.000 đồng/kg. Tại miền Tây, Vĩnh Long giảm 1.000 đồng/kg còn 53.000 đồng/kg, trong khi Cần Thơ lùi về 51.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.

Giá thịt heo tại các siêu thị, hệ thống bán lẻ:

Giá thịt heo mát Meat Deli tại WinMart ngày 24/11 ghi nhận giữ giá ổn định, duy trì trong khoảng 119.922 - 163.122 đồng/kg (chưa áp dụng các chương trình ưu đãi riêng cho hội viên). Cụ thể: Thịt nạc đùi heo: 122.320 đồng/kg; Thịt nạc vai heo: 126.320 đồng/kg; Chân giò heo rút xương: 127.922 đồng/kg; Thịt nạc dăm heo: 157.520 đồng/kg; Thịt ba rọi: 163.122 đồng/kg; Thịt heo xay: 119.922 đồng/kg.

Một số mặt hàng thịt heo phổ biến tại hệ thống Thực phẩm Hà Hiền có giá tham khảo: Xương ống heo trơ tươi (ngắn): 47.619 đồng/kg; Nạc vai heo tươi: 130.000 đồng/kg; Nạc đùi heo tươi: 128.571 đồng/kg; Nạc dăm heo tươi: 162.000 đồng/kg; Ba rọi heo tươi: 154.286 đồng/kg; Sườn non heo tươi: 178.095 đồng/kg; Thịt má heo: 238.095 đồng/kg; Heo mảnh: 93.333 đồng/kg.

(tổng hợp)