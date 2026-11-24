Giá heo hơi hôm nay 24/11: Hạ giá đồng bộ trên cả ba miền, dao động trong khoảng 51.000 - 55.000 đồng/kg
Giá heo hơi hôm nay 24/11, theo ghi nhận của Thế giới và Việt Nam, thị trường chứng kiến nhịp hạ giá đồng bộ trên cả ba miền. Hiện tại, giá heo hơi trên toàn quốc dao động trong khoảng 51.000 - 55.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 24/11:
*Giá heo hơi tại khu vực miền Bắc:
Sau ngày đầu tuần giữ ổn định, sáng 24/11, thị trường heo hơi miền Bắc trở lại đà giảm, với giá heo tại 13 địa phương đồng loạt điều chỉnh xuống 1.000 - 3.000 đồng/kg, chỉ Cao Bằng và Sơn La giữ nguyên giá. Hiện tại, giá heo hơi ở khu vực này đã về còn 51.000 - 53.000 đồng/kg.
Cụ thể, Phú Thọ là địa phương có giá heo hơi giảm mạnh nhất, mất 3.000 đồng/kg xuống 52.000 đồng/kg, trong khi Tuyên Quang giảm 2.000 đồng/kg, về mức thấp nhất khu vực là 51.000 đồng/kg. Tại các địa phương còn lại, Hải Phòng và Lai Châu cùng giảm 2.000 đồng/kg xuống 53.000 đồng/kg. Nhóm Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Ninh Bình, Lào Cai, Điện Biên và Hưng Yên đồng loạt mất 1.000 đồng/kg, về 53.000 đồng/kg, ngang giá với Cao Bằng và Sơn La.
*Giá heo hơi tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên:
Heo hơi tại các tỉnh thành miền Trung - Tây Nguyên cũng được ghi nhận hạ giá 1.000 - 2.000 đồng/kg trong sáng nay. Sau điều chỉnh, giá thu mua toàn vùng thu hẹp về 51.000 - 55.000 đồng/kg, không còn duy trì mức đỉnh 56.000 đồng/kg trước đó.
Theo đó, giá heo hơi tại Đắk Lắk và Lâm Đồng cùng giảm 1.000 đồng/kg xuống 55.000 đồng/kg, cao nhất khu vực; Gia Lai cũng lùi 1.000 đồng/kg về 53.000 đồng/kg. Ở nhóm giá trung bình, Thanh Hóa, Nghệ An và Khánh Hòa đồng loạt giảm 2.000 đồng/kg, còn Đà Nẵng giảm 1.000 đồng/kg, cùng đưa giá về 52.000 đồng/kg, ngang mức với Hà Tĩnh và Quảng Ngãi. Trong khi đó, heo hơi tại Quảng Trị và Huế tiếp tục giữ giá 51.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.
*Giá heo hơi tại khu vực miền Nam:
Tương tự hai khu vực trên, thị trường heo hơi phía Nam cũng chứng kiến nhịp điều chỉnh giảm 1.000 - 2.000 đồng/kg trong sáng nay. Như vậy, các thương lái ở khu vực này hiện thu mua heo hơi với giá trong khoảng 51.000 - 55.000 đồng/kg, không còn xuất hiện mức 57.000 đồng/kg.
Trong đó, giá heo hơi tại Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh giảm mạnh nhất 2.000 đồng/kg xuống 55.000 đồng/kg, ngang giá Tây Ninh sau khi địa phương này giảm 1.000 đồng/kg. Tại miền Tây, Vĩnh Long giảm 1.000 đồng/kg còn 53.000 đồng/kg, trong khi Cần Thơ lùi về 51.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.
Giá thịt heo tại các siêu thị, hệ thống bán lẻ:
Giá thịt heo mát Meat Deli tại WinMart ngày 24/11 ghi nhận giữ giá ổn định, duy trì trong khoảng 119.922 - 163.122 đồng/kg (chưa áp dụng các chương trình ưu đãi riêng cho hội viên). Cụ thể: Thịt nạc đùi heo: 122.320 đồng/kg; Thịt nạc vai heo: 126.320 đồng/kg; Chân giò heo rút xương: 127.922 đồng/kg; Thịt nạc dăm heo: 157.520 đồng/kg; Thịt ba rọi: 163.122 đồng/kg; Thịt heo xay: 119.922 đồng/kg.
Một số mặt hàng thịt heo phổ biến tại hệ thống Thực phẩm Hà Hiền có giá tham khảo: Xương ống heo trơ tươi (ngắn): 47.619 đồng/kg; Nạc vai heo tươi: 130.000 đồng/kg; Nạc đùi heo tươi: 128.571 đồng/kg; Nạc dăm heo tươi: 162.000 đồng/kg; Ba rọi heo tươi: 154.286 đồng/kg; Sườn non heo tươi: 178.095 đồng/kg; Thịt má heo: 238.095 đồng/kg; Heo mảnh: 93.333 đồng/kg.
Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/gia-heo-hoi-hom-nay-24-11-ha-gia-dong-bo-tren-ca-ba-mien-dao-dong-trong-khoang-51-000-55-000-dong-kg-472857.html