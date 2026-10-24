Giá heo hơi hôm nay 24/10: Sắc đỏ bao trùm trên diện rộng, lùi sâu về mốc 45.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay 24/10, thị trường heo hơi cả nước vẫn chứng kiến sắc đỏ bao trùm trên diện rộng. Giá đã lùi sâu về khoảng 45.000 - 50.000 đồng/kg. (Nguồn: denhatfood)

Giá heo hơi hôm nay 24/10:

*Giá heo hơi tại khu vực miền Bắc:

Sáng cuối tuần (ngày 24/10), thị trường heo hơi miền Bắc tiếp tục chứng kiến làn sóng trượt giá. Khép lại phiên giao dịch, khung giá thu mua toàn miền Bắc bị nén chặt về mức 46.000 - 48.000 đồng/kg.

Cụ thể, các địa phương Lạng Sơn, Ninh Bình và Lào Cai chịu lực lao dốc mạnh nhất khi mất liền 2.000 đồng/kg, đưa Lạng Sơn, Ninh Bình và Lào Cai lùi sâu xuống mốc 46.000 đồng/kg. Hàng loạt địa phương gồm Cao Bằng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Lai Châu, Điện Biên, Phú Thọ và Sơn La cùng hạ 1.000 đồng/kg, lùi về đồng mốc 47.000 đồng/kg. Sau điều chỉnh, Hưng Yên trở thành địa phương có giá heo hơi cao nhất khu vực với mốc 48.000 đồng/kg.

*Giá heo hơi tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên:

Heo hơi tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên cũng theo xu hướng giảm, tiếp tục đẩy dải giá sàn khu vực xuống mốc đáy thấp mới trong sáng nay. Cụ thể, Thanh Hóa và Lâm Đồng cùng hạ 1.000 đồng/kg so với phiên qua, lần lượt xuống còn 46.000 đồng/kg và 49.000 đồng/kg.

Đáng chú ý, giá heo hơi tại Hà Tĩnh giảm nhẹ 1.000 đồng/kg, chính thức bước xuống mốc 45.000 đồng/kg, trở thành địa phương có giá thu mua thấp nhất cả nước thời điểm hiện tại. Các địa phương còn lại không ghi nhận biến động mới. Mức giá 46.000 đồng/kg tiếp tục bao phủ diện rộng tại Nghệ An, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Gia Lai. Khánh Hòa duy trì ổn định ở mốc 47.000 đồng/kg, còn Đắk Lắk neo ở ngưỡng 48.000 đồng/kg.

*Giá heo hơi tại khu vực miền Nam:

Thị trường heo hơi miền Nam hôm nay giữ đà giảm trên toàn khu vực. Trong đó, giá heo tại các trung tâm giao dịch trọng điểm gồm Đồng Nai, Tây Ninh và TP. Hồ Chí Minh đồng loạt giảm 1.000 đồng/kg, lùi từ mốc trần 51.000 đồng/kg xuống ngưỡng 50.000 đồng/kg. Dù vậy, nhóm địa phương này vẫn tạm thời duy trì vị thế dẫn đầu khu vực.

Tại khu vực Tây Nam Bộ, Cà Mau hạ 1.000 đồng/kg, đưa giá thu mua về mốc 47.000 đồng/kg. Lực lao dốc dữ dội nhất tập trung tại vùng sông nước Tây Nam Bộ khi Vĩnh Long, An Giang và Cần Thơ cùng lùi nhẹ 1.000 đồng/kg, kéo đồng loạt về mốc đáy 46.000 đồng/kg. Đồng Tháp chịu mức sụt giảm mạnh nhất khu vực khi mất liền 2.000 đồng/kg, bước thẳng từ 48.000 đồng/kg xuống mức 46.000 đồng/kg.

Giá thịt heo tại các siêu thị, hệ thống bán lẻ:

Giá thịt heo mát Meat Deli tại WinMart ngày 24/10 dao động trong khoảng từ 110.000 đến 166.000 đồng/kg và được áp dụng chương trình giảm giá 20% dành cho hội viên.

Bảng giá tham khảo sản phẩm Meat Deli tại WinMart: Thịt heo xay: Khoảng 118.300 đồng/kg; Chân giò rút xương: Khoảng 115.900 đồng/kg; Nạc đùi heo: Khoảng 109.500 đồng/kg; Các loại thịt khác (nạc vai, ba rọi, nạc dăm): Dao động tùy theo chương trình ưu đãi cụ thể tại cửa hàng trong ngày.

Giá thịt heo tại Công ty Thực phẩm tươi sống Hà Hiền ngày 26/9 tiếp tục duy trì ổn định, dao động trong khoảng từ 80.000 đến 190.000 đồng/kg tùy loại sản phẩm. Cụ thể, mỡ heo: Khoảng 81.000 đồng/kg (mức thấp nhất); Thịt heo xay: Khoảng 120.000 đồng/kg; Nạc vai heo: Khoảng 122.000 đồng/kg; Nạc đùi heo: Khoảng 135.000 đồng/kg; Thịt ba rọi (ba chỉ): Khoảng 152.000 đồng/kg; Nạc dăm heo: Khoảng 162.000 đồng/kg; Sườn non heo: Khoảng 190.000 đồng/kg (mức cao nhất).

(tổng hợp)