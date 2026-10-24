Giá heo hơi hôm nay 24.10.2026: Theo dõi cung cầu sau đợt giảm

Đà hạ giá trong ngày 23.10 tiếp tục thu hẹp khoảng cách giữa các vùng, khi mức cao nhất trong bộ khảo sát lùi về 51.000 đồng/kg.

Hình minh họa

Bảng giá ba miền tham khảo ngày 23.10

Bảng giá tham khảo sử dụng mức công bố ngày 23.10.2026; tại thời điểm kiểm tra 20:10 ngày 23.10 chưa có bảng giá ngày 24.10.

Đơn vị: đồng/kg. Biến động là thay đổi ngày 23.10 so với ngày 22.10.2026.

Miền Bắc: 47.000–49.000 đồng/kg.

Miền Trung – Tây Nguyên: 46.000–50.000 đồng/kg.

Miền Nam: 47.000–51.000 đồng/kg.

Toàn quốc dao động 46.000–51.000 đồng/kg, chênh lệch 5.000 đồng/kg giữa hai đầu giá. Trong ngày 23.10, Đồng Nai giảm 1.000 đồng/kg, khiến mức 52.000 đồng/kg không còn xuất hiện trong bộ khảo sát này.

Dự báo ngày 24.10: Sức mua quyết định khả năng chững giá

Ghi nhận tại khâu phân phối và giết mổ cho thấy sức tiêu thụ còn chậm. Bên mua có xu hướng cân đối lượng hàng theo nhu cầu thực tế, trong khi người chăn nuôi vẫn chịu sức ép từ giá bán và chi phí sản xuất.

Nếu lượng heo đưa ra bán tiếp tục vượt nhu cầu thu gom, một số nơi có thể còn chịu áp lực hạ giá. Ngược lại, khi nguồn hàng chào bán giảm hoặc bên mua tăng thu mua, thị trường có thể chững lại. Hiện chưa đủ tín hiệu để khẳng định một nhịp phục hồi đồng loạt, cũng chưa có cơ sở dự báo giá chi tiết từng tỉnh cho ngày 24.10.