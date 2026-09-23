Giá heo hơi hôm nay 23.9.2026: Miền Bắc tiếp tục dẫn đầu

Thị trường heo hơi hôm nay nhìn chung vẫn khá yên ắng. So với ngày 22.9.2026, chỉ Bắc Ninh ghi nhận điều chỉnh tăng, trong khi 33 địa phương còn lại giữ nguyên giá.

Hình minh họa

Miền Bắc tiếp tục là khu vực có mặt bằng cao nhất cả nước. Miền Trung giữ khoảng giá 57.000 - 59.000 đồng/kg, còn miền Nam duy trì khá đồng đều quanh 58.000 đồng/kg.

Giá heo hơi miền Bắc: Bắc Ninh gia nhập nhóm 60.000 đồng/kg

Bắc Ninh tăng thêm 1.000 đồng/kg, từ 59.000 lên 60.000 đồng/kg. Như vậy, cùng với Thái Nguyên, Hà Nội và Hưng Yên, miền Bắc hiện có 4 địa phương đạt mức cao nhất thị trường.

11 địa phương còn lại trong khu vực cùng đứng ở mức 59.000 đồng/kg. Điều này cho thấy vùng giá cao đang phủ khá rộng tại phía Bắc.

Bảng giá heo hơi miền Bắc ngày 23.9.2026

Giá heo hơi miền Trung: Thanh Hóa tiếp tục đứng cao nhất

Miền Trung chưa xuất hiện biến động mới. Thanh Hóa tiếp tục dẫn đầu khu vực với mức 59.000 đồng/kg.

Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Đắk Lắk và Lâm Đồng cùng giữ 58.000 đồng/kg. Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Khánh Hòa đứng ở mức 57.000 đồng/kg.

Bảng giá heo hơi miền Trung ngày 23.9.2026

Khoảng cách 2.000 đồng/kg giữa nhóm cao nhất và thấp nhất cho thấy giá tại miền Trung vẫn đang vận động trong biên độ khá hẹp.

Giá heo hơi miền Nam: 7/8 địa phương giữ mức 58.000 đồng/kg

Miền Nam tiếp tục là khu vực có mặt bằng đồng đều nhất. Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang, TP HCM, Vĩnh Long và Cần Thơ cùng duy trì mức 58.000 đồng/kg.

Cà Mau thấp hơn một nhịp, ở mức 57.000 đồng/kg.

Bảng giá heo hơi miền Nam ngày 23.9.2026

Thị trường heo hơi ngày 23.9.2026: Vùng 60.000 đồng/kg mở rộng

Tính chung trên cả nước, chỉ 1/34 địa phương tăng 1.000 đồng/kg trong ngày, 33 địa phương giữ nguyên và không có nơi nào giảm giá.

Điểm đáng chú ý nhất là vùng 60.000 đồng/kg tại miền Bắc đã mở rộng thêm Bắc Ninh. Trong khi đó, hai miền còn lại vẫn chưa xuất hiện mức giá này.

Diễn biến hiện tại cho thấy thị trường vẫn thiên về ổn định, nhưng những nhịp tăng cục bộ tại miền Bắc có thể là tín hiệu cần theo dõi trong các phiên tiếp theo.