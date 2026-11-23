Giá heo hơi hôm nay 23/11, thị trường cả nước mở đầu tuần giao dịch mới trong trạng thái đi ngang hoàn toàn, dao động trong khoảng 52.000 - 57.000 đồng/kg. (Nguồn: Báo Nông nghiệp Việt Nam)

Giá heo hơi hôm nay 23/11:

*Giá heo hơi tại khu vực miền Bắc:

Sau một tuần biến động trái chiều, sáng đầu tuần (23/11), thị trường heo hơi phía Bắc đồng loạt chững giá. Theo đó, các thương lái ở khu vực này đang thu mua heo hơi với giá từ 53.000 - 55.000 đồng/kg.

Trong đó, Hải Phòng, Lai Châu và Phú Thọ tiếp tục giữ mức 55.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Heo hơi tại Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Ninh Bình, Lào Cai, Điện Biên và Hưng Yên duy trì giá 54.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá heo tại Tuyên Quang, Cao Bằng và Sơn La vẫn neo ở mức thấp nhất khu vực là 53.000 đồng/kg.

*Giá heo hơi tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên:

Thị trường heo hơi miền Trung - Tây Nguyên cũng duy trì trạng thái ổn định trong phiên đầu tuần, với mặt bằng giá tiếp tục dao động trong khoảng 51.000 - 56.000 đồng/kg.

Cụ thể, Đắk Lắk và Lâm Đồng tiếp tục dẫn đầu khu vực với giá heo hơi đạt 56.000 đồng/kg. Ở các địa phương khác, Thanh Hóa, Nghệ An, Gia Lai và Khánh Hòa duy trì giá 54.000 đồng/kg. Đà Nẵng giữ mức 53.000 đồng/kg, Hà Tĩnh và Quảng Ngãi neo tại 52.000 đồng/kg, còn Quảng Trị và Huế tiếp tục thu mua ở mức 51.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.

*Giá heo hơi tại khu vực miền Nam:

Cùng đi ngang theo xu hướng chung, giá heo hơi tại các tỉnh thành phía Nam tiếp tục duy trì trong khoảng 52.000 - 57.000 đồng/kg. Hiện tại, đây là khu vực có giá heo hơi cao nhất cả nước.

Theo khảo sát, Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh tiếp tục giữ mức cao nhất cả nước là 57.000 đồng/kg, kế đó là Tây Ninh duy trì 56.000 đồng/kg, Đồng Tháp neo tại 55.000 đồng/kg và Vĩnh Long giữ giá 54.000 đồng/kg. Mức thấp nhất khu vực là 52.000 đồng/kg đang được ghi nhận tại An Giang, Cà Mau và Cần Thơ.

Giá thịt heo tại các siêu thị, hệ thống bán lẻ:

Giá thịt heo mát Meat Deli tại WinMart ngày 23/11 ghi nhận giữ giá ổn định, duy trì trong khoảng 119.922 - 163.122 đồng/kg (chưa áp dụng các chương trình ưu đãi riêng cho hội viên). Cụ thể: Thịt nạc đùi heo: 122.320 đồng/kg; Thịt nạc vai heo: 126.320 đồng/kg; Chân giò heo rút xương: 127.922 đồng/kg; Thịt nạc dăm heo: 157.520 đồng/kg; Thịt ba rọi: 163.122 đồng/kg; Thịt heo xay: 119.922 đồng/kg.

Một số mặt hàng thịt heo phổ biến tại hệ thống Thực phẩm Hà Hiền có giá tham khảo: Xương ống heo trơ tươi (ngắn): 47.619 đồng/kg; Nạc vai heo tươi: 130.000 đồng/kg; Nạc đùi heo tươi: 128.571 đồng/kg; Nạc dăm heo tươi: 162.000 đồng/kg; Ba rọi heo tươi: 154.286 đồng/kg; Sườn non heo tươi: 178.095 đồng/kg; Thịt má heo: 238.095 đồng/kg; Heo mảnh: 93.333 đồng/kg.

(tổng hợp)