Giá heo hơi hôm nay 23.10.2026: Miền Bắc chịu sức ép

Sau những phiên liên tiếp hạ giá, người chăn nuôi đang chờ sức mua cải thiện để giảm bớt áp lực bán. Mặt bằng thu mua giữa các vùng vẫn chênh lệch đáng kể, trong khi thị trường chưa xuất hiện tín hiệu phục hồi đồng loạt.

Hình minh họa

Giá heo hơi ba miền trong bảng gần nhất

Miền Bắc có khoảng giá 48.000–49.000 đồng/kg. Hầu hết địa phương giảm 1.000 đồng/kg trong ngày 22.10, riêng Ninh Bình giữ mức cũ.

Miền Trung – Tây Nguyên dao động 46.000–51.000 đồng/kg. Quảng Ngãi có mức giảm mạnh nhất trong bộ dữ liệu, mất 2.000 đồng/kg.

Miền Nam giữ khoảng 47.000–52.000 đồng/kg. Đồng Nai có giá cao nhất trong bảng tham khảo toàn quốc.

Tính trên bộ giá này, chênh lệch giữa hai đầu thị trường là 6.000 đồng/kg.

Giá ngày 23.10 còn phụ thuộc sức mua

Đà giảm lan rộng khiến khả năng phục hồi ngay trong phiên kế tiếp chưa có cơ sở rõ ràng. Nếu lượng heo đưa ra bán tiếp tục vượt nhu cầu của thương lái và cơ sở giết mổ, một số địa phương có thể còn chịu sức ép hạ giá.

Ngược lại, khi người nuôi hạn chế bán và bên mua tăng thu gom, giá có thể chững lại trước khi tìm được mặt bằng cân bằng hơn. Với những tín hiệu hiện có, kịch bản đi ngang xen lẫn điều chỉnh cục bộ cần được theo dõi; chưa đủ căn cứ dự báo giá chi tiết cho từng tỉnh, thành.