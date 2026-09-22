Giá heo hơi hôm nay 22/9: Đà tăng lan rộng các tỉnh thành phía Nam, giao dịch phổ biến trong vùng giá 57.000 - 60.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay 20/9, đà tăng đang có dấu hiệu lan rộng xuống các tỉnh thành phía Nam. Vùng giá giao dịch trong khoảng 57.000 - 60.000 đồng/kg. (Nguồn: Ausfarm)

Giá heo hơi hôm nay 22/9:

*Giá heo hơi tại khu vực miền Bắc:

Sáng 22/9, thị truờng phía Bắc ghi nhận giá heo hơi tại Bắc Ninh tăng 1.000 đồng/kg, đạt 60.000 đồng/kg, trở thành một trong những địa phương có giá heo hơi cao nhất cả nước.

Hiện tại, các thương lái ở khu vực miền Bắc đang thu mua heo hơi với giá từ 59.000 đồng/kg và 60.000 đồng/kg, với phần lớn các địa phương đang giữ giao dịch ở mức 59.000 đồng/kg.

*Giá heo hơi tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên:

Tại các tỉnh thành miền Trung - Tây Nguyên, heo hơi đồng loạt giữ giá đi ngang trong sáng nay. Khảo sát mới nhất cho thấy giá heo hơi tại khu vực này hiện dao động trong khoảng 57.000 - 59.000 đồng/kg.

Trong đó, Thanh Hoá là địa phương duy nhất trong khu vực có giá heo hơi đạt 59.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Mức 58.000 đồng/kg tiếp tục được ghi nhận tại các địa phương gồm Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Đắk Lắk và Lâm Đồng. Các địa phương còn lại cùng giữ giá heo ở mức 57.000 đồng/kg.

*Giá heo hơi tại khu vực miền Nam:

Sau nhiều ngày giữ giá đi ngang, thị trường heo hơi phía Nam đã chứng kiến nhịp tăng nhẹ trong sáng nay. Cụ thể, giá heo hơi tại Đồng Nai tăng 1.000 đồng/kg, lên mức 59.000 đồng/kg. Như vậy, giá heo hơi ở khu vực miền Nam hiện dao động trong khoảng 57.000 - 59.000 đồng/kg.

Theo khảo sát, Cà Mau vẫn là địa phương có giá heo hơi thấp nhất khu vực, neo tại mức 57.000 đồng/kg. Các địa phương gồm Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang, TP. Hồ Chí Minh, Vĩnh Long và Cần Thơ cùng giữ giá heo hơi ở mức 58.000 đồng/kg. Với sự điều chỉnh lên 59.000 đồng/kg trong sáng nay, Đồng Nai trở thành địa phương có giá heo hơi cao nhất khu vức.

Giá thịt heo tại các siêu thị, hệ thống bán lẻ:

Theo ghi nhận tại Công ty CP Thực phẩm Hà Hiềntrong sáng 22/9 dao động trong khoảng 91.429 – 147.619 đồng/kg.

Trong đó, heo xay – 91.429 đồng/kg; nạc đùi heo tươi – 107.619 đồng/kg; cốt lết heo tươi – 106.667 đồng/kg, giò heo – 80.952 đồng/kg; ba rọi heo tươi – 147.619 đồng/kg…

Còn tại hệ thống Winmart, giá đi ngang ở mức từ khoảng 119.000 đến 200.000 đồng/kg tùy theo từng loại sản phẩm. Hiện các sản phẩm dao động từ 119.000 đến gần 200.000 đồng/kg.

Trong đó, thịt heo xay, thịt dọi, thịt đùi dao động quanh mức 119.000 - 130.000 đồng/kg, thịt nạc vai/nạc dăm dao động trong khoảng 130.000 - 160.000 đồng/kg. Ba rọi, chân giò rút xương dao động từ 170.000 đến gần 200.000 đồng/kg.

(tổng hợp)