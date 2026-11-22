Dữ liệu ngày tham chiếu cho thấy thị trường đã phân hóa: miền Bắc điều chỉnh sau những ngày tăng, còn một số địa phương ở miền Trung và miền Nam tiếp tục nhích lên. Đây chưa phải kết quả giao dịch ngày 22.11.

Hình minh họa

Bảng giá heo hơi tham chiếu tại ba miền

Bảng giá tham khảo sử dụng mức công bố gần nhất ngày 21.11.2026; tại thời điểm kiểm tra 20:02 ngày 21.11.2026 chưa có bảng giá mới.

Giá và biến động cùng tính bằng đồng/kg heo hơi. Cột thay đổi đối chiếu ngày 21.11 với ngày 20.11.2026.

Tại miền Bắc, khoảng giá là 53.000–55.000 đồng/kg.

Miền Trung – Tây Nguyên có khoảng giá 51.000–56.000 đồng/kg. Đà Nẵng và Gia Lai là hai địa phương tăng trong bảng đối chiếu.

Miền Nam dao động 52.000–57.000 đồng/kg, với ba địa phương tăng 1.000 đồng/kg trong ngày 21.11.

Chênh lệch giá và dự báo ngày 22.11.2026

Tính từ các dòng giá địa phương, mức thấp nhất cả nước là 51.000 đồng/kg tại Quảng Trị và Huế; cao nhất là 57.000 đồng/kg tại Đồng Nai và TP.HCM. Khoảng cách giữa hai đầu đạt 6.000 đồng/kg.

Trong 34 địa phương được theo dõi, năm nơi tăng, năm nơi giảm và 24 nơi giữ giá khi đối chiếu ngày 21.11 với 20.11. Diễn biến này chưa cho thấy một hướng tăng hoặc giảm thống nhất trên cả nước.

Với ngày 22.11, khả năng phân hóa giữa các vùng vẫn cần được tính đến. Nếu lượng mua của các đầu mối duy trì và heo xuất bán không tăng mạnh, những địa phương vừa tăng giá có thể giữ được mặt bằng mới. Ngược lại, nhu cầu thu mua chậm lại có thể khiến giá điều chỉnh cục bộ.

Chưa đủ tín hiệu để dự báo một đợt tăng đồng loạt hoặc đưa ra mức giá mới cho từng tỉnh, thành. Các mức trong bảng tiếp tục là tham chiếu, chờ giao dịch thực tế ngày 22.11.