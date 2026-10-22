Giá heo hơi hôm nay 22.10.2026: Chờ thị trường tìm điểm cân bằng

Bước vào phiên giao dịch mới, khoảng cách giữa các vùng vẫn khá rộng. Giá thấp nhất được ghi nhận tại một số địa phương miền Trung và miền Nam, trong khi Lâm Đồng, Đồng Nai, Tây Ninh và TP.HCM giữ mức 52.000 đồng/kg.

Hình minh họa

Giá heo hơi tại ba miền

Tại miền Bắc, giá heo hơi dao động 49.000–50.000 đồng/kg. Nhóm địa phương giảm 1.000 đồng/kg khá nhiều, nhưng biên độ giá giữa các tỉnh không lớn.

Miền Trung – Tây Nguyên có khoảng giá rộng nhất, từ 47.000 đến 52.000 đồng/kg. Lâm Đồng tiếp tục đứng ở mức cao nhất khu vực, cách nhóm thấp nhất 5.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá thu mua phổ biến từ 47.000–52.000 đồng/kg. Đồng Nai, Tây Ninh và TP.HCM giữ mức cao nhất; Cần Thơ đứng ở đáy khu vực sau khi giảm 1.000 đồng/kg.

Như vậy, giá heo hơi gần nhất trên cả nước nằm trong khoảng 47.000–52.000 đồng/kg, chênh lệch 5.000 đồng/kg.

Dự báo giá heo hơi ngày 22.10

Sau một phiên nhiều địa phương giảm giá, thị trường ngày 22.10 có thể tiếp tục phân hóa. Nếu lượng heo đưa ra thị trường vẫn cao hơn nhu cầu thu mua, giá tại một số vùng có khả năng đi ngang hoặc chịu thêm sức ép nhẹ.

Ở chiều ngược lại, những địa phương đã lùi về 47.000–48.000 đồng/kg có thể xuất hiện tâm lý hạn chế bán. Tuy nhiên, dữ liệu hiện có chưa đủ để xác định một đợt phục hồi trên diện rộng và cũng không có cơ sở dự báo giá chi tiết cho từng tỉnh.