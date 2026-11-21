Giá heo hơi hôm nay 21/11, thị trường cả nước đã xuất hiện những diễn biến trái chiều trong sáng nay, dao động trong khoảng 52.000 - 57.000 đồng/kg. (Ảnh do AI tạo)

Giá heo hơi hôm nay 21/11:

*Giá heo hơi tại khu vực miền Bắc:

Sáng cuối tuần (ngày 21/11), thị trường miền Bắc bất ngờ ghi nhận diễn biến đảo chiều, với giá heo hơi tại 5 địa phương giảm 1.000 đồng/kg. Đà giảm kéo mặt bằng thu mua toàn vùng xuống còn 53.000 - 55.000 đồng/kg.

Sau điều chỉnh, giá heo hơi tại Hải Phòng và Lai Châu cùng hạ về 55.000 đồng/kg, ngang giá Phú Thọ. Nhóm Bắc Ninh, Hà Nội và Hưng Yên đồng loạt giảm còn 54.000 đồng/kg, cùng mức giá với Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Ninh Bình, Lào Cai và Điện Biên. Giá heo hơi tại Tuyên Quang, Cao Bằng và Sơn La tiếp tục giữ vị trí thấp nhất khu vực, duy trì mức 53.000 đồng/kg.

*Giá heo hơi tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên:

Khu vực miền Trung - Tây Nguyên ghi nhận hai địa phương là Gia Lai và Đà Nẵng có giá heo hơi tăng nhẹ 1.000 đồng/kg trong sáng nay.

Hiện tại, giá heo hơi ở khu vực này dao động trong khoảng 51.000 - 56.000 đồng/kg. Trong đó, Đắk Lắk và Lâm Đồng tiếp tục dẫn đầu khu vực với 56.000 đồng/kg; Gia Lai, Thanh Hoá, Nghệ An và Khánh Hoà cùng giữ mức; Đà Nẵng đạt 53.000 đồng/kg; Hà Tĩnh và Quảng Ngãi neo tại mốc 52.000 đồng/kg, trong khi Quảng Trị và Huế duy trì mức thấp nhất 51.000 đồng/kg.

*Giá heo hơi tại khu vực miền Nam:

Tương tự miền Trung, thị trường heo hơi miền Nam hôm nay vẫn tiếp tục xu hướng tăng nhẹ, với 3 địa phương có giá heo hơi nhích 1.000 đồng/kg. Theo đó, các thương lái phía Nam đang thu mua heo hơi với giá trong khoảng 52.000 - 57.000 đồng/kg.

Khảo sát cho thấy Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh tiếp tục là những địa phương giữ giá heo hơi cao nhất cả nước, duy trì mức 57.000 đồng/kg, Tây Ninh giữ giá 56.000 đồng/kg và Đồng Tháp neo tại ngưỡng 55.000 đồng/kg. Sau biến động mới nhất, giá heo hơi tại Vĩnh Long tăng lên 54.000 đồng/kg, trong khi An Giang và Cần Thơ cùng tăng lên 52.000 đồng/kg, ngang mức với Cà Mau.

Giá thịt heo tại các siêu thị, hệ thống bán lẻ:

Giá thịt heo mát Meat Deli tại WinMart ngày 21/11 ghi nhận giữ giá ổn định, duy trì trong khoảng 119.922 - 163.122 đồng/kg (chưa áp dụng các chương trình ưu đãi riêng cho hội viên). Cụ thể: Thịt nạc đùi heo: 122.320 đồng/kg; Thịt nạc vai heo: 126.320 đồng/kg; Chân giò heo rút xương: 127.922 đồng/kg; Thịt nạc dăm heo: 157.520 đồng/kg; Thịt ba rọi: 163.122 đồng/kg; Thịt heo xay: 119.922 đồng/kg.

Một số mặt hàng thịt heo phổ biến tại hệ thống Thực phẩm Hà Hiền có giá tham khảo: Xương ống heo trơ tươi (ngắn): 47.619 đồng/kg; Nạc vai heo tươi: 130.000 đồng/kg; Nạc đùi heo tươi: 128.571 đồng/kg; Nạc dăm heo tươi: 162.000 đồng/kg; Ba rọi heo tươi: 154.286 đồng/kg; Sườn non heo tươi: 178.095 đồng/kg; Thịt má heo: 238.095 đồng/kg; Heo mảnh: 93.333 đồng/kg.

(tổng hợp)