Giá heo hơi hôm nay 21.10.2026: Chờ điểm dừng sau phiên giảm mạnh

Nhịp điều chỉnh ngày 20.10 kéo giá thu mua tại nhiều địa phương xuống dưới 50.000 đồng/kg. Giá heo hơi sử dụng bảng khảo sát ngày 20.10 để theo dõi thị trường và xây dựng dự báo cho phiên tiếp theo.

Hình minh họa

Giá ba miền lùi về mặt bằng thấp hơn

Tại miền Bắc, giá ngày 20.10 giảm 1.000–2.000 đồng/kg so với ngày 19.10, còn 50.000–51.000 đồng/kg. Hà Nội, Hưng Yên và Cao Bằng giữ mức cao nhất khu vực.

Bảng miền Bắc — dữ liệu ngày 20.10.2026:

Miền Trung – Tây Nguyên có khoảng giá rộng nhất, từ 47.000 đến 52.000 đồng/kg. Gia Lai xuống mức thấp nhất bảng khảo sát, trong khi Lâm Đồng vẫn giữ đầu giá cao của khu vực.

Bảng miền Trung – Tây Nguyên — dữ liệu ngày 20.10.2026:

Tại miền Nam, khoảng giá thu mua là 48.000–52.000 đồng/kg. Đồng Nai, Tây Ninh và TP.HCM cùng đứng đầu khu vực; nhóm giá thấp tập trung ở một số địa phương Đồng bằng sông Cửu Long.

Bảng miền Nam — dữ liệu ngày 20.10.2026:

Theo bộ khảo sát này, giá cả nước ngày 20.10 nằm trong khoảng 47.000–52.000 đồng/kg, chênh lệch 5.000 đồng/kg giữa hai đầu giá.

Dự báo ngày 21.10: Chưa rõ tín hiệu phục hồi

Đợt giảm trên diện rộng khiến khả năng ổn định giá trở thành điểm cần theo dõi trong ngày 21.10. Nếu lượng heo đưa ra thị trường vẫn lớn trong khi bên mua chưa tăng thu gom, giá có thể còn chịu sức ép hoặc chỉ đi ngang ở mặt bằng thấp.

Một nhịp phục hồi sẽ cần tín hiệu rõ hơn từ giao dịch, thay vì chỉ xuất hiện tại một vài địa phương. Với dữ liệu hiện có, chưa đủ cơ sở để dự báo mức tăng, giảm cụ thể cho từng tỉnh, thành trong phiên mới.