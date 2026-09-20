Giá heo hơi hôm nay 20/9: Tăng nhẹ tại một số địa phương, ổn định trong vùng giá từ 57.000 - 60.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay 20/9, tuần tăng nhẹ tại một số địa phương, song mặt bằng chung vẫn khá ổn định, giá dao động trong khoảng 57.000 - 60.000 đồng/kg. (Nguồn: Báo Nông nghiệp và Môi trường)

Giá heo hơi hôm nay 20/9:

*Giá heo hơi tại khu vực miền Bắc:

So với cuối tuần trước, thị trường heo hơi miền Bắc tuần này ghi nhận tăng giá tại 4 địa phương, gồm Cao Bằng, Thái Nguyên, Hà Nội và Điện Biên, với mức tăng 1.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại giữ nguyên giá.

Hiện giá heo hơi miền Bắc dao động từ 58.000 - 60.000 đồng/kg. Mức 60.000 đồng/kg được ghi nhận tại Thái Nguyên, Hà Nội và Hưng Yên; Lào Cai tiếp tục có giá thấp nhất khu vực với 58.000 đồng/kg. Các địa phương cùng giữ giao dịch ở mức 59.000 đồng/kg.

*Giá heo hơi tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên:

Mặt bằng giá heo hơi miền Trung - Tây Nguyên tuần này gần như không thay đổi so với cuối tuần trước. Đắk Lắk là địa phương duy nhất điều chỉnh, tăng 1.000 đồng/kg lên 58.000 đồng/kg.

Sau biến động trên, giá heo hơi trong khu vực hiện được thu mua trong khoảng 57.000 - 58.000 đồng/kg. Nhóm địa phương có giá 58.000 đồng/kg gồm Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Đắk Lắk và Lâm Đồng. Các địa phương còn lại cùng giữ giá heo ở mức 57.000 đồng/kg.

*Giá heo hơi tại khu vực miền Nam:

Thị trường heo hơi miền Nam tuần này không ghi nhận biến động so với cuối tuần trước. Toàn bộ các địa phương trong khu vực đều duy trì mức giá thu mua ổn định quanh hai mức 57.000 đồng/kg và 58.000 đồng/kg.

Cụ thể, Cà Mau tiếp tục là địa phương có giá heo hơi thấp nhất, neo tại mức 57.000 đồng/kg, trong khi Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang, TP. Hồ Chí Minh, Vĩnh Long và Cần Thơ cùng giữ mức 58.000 đồng/kg.

Giá thịt heo tại các siêu thị, hệ thống bán lẻ:

Theo ghi nhận tại Công ty CP Thực phẩm Hà Hiềntrong sáng 19/9 dao động trong khoảng 91.429 – 147.619 đồng/kg.

Trong đó, heo xay – 91.429 đồng/kg; nạc đùi heo tươi – 107.619 đồng/kg; cốt lết heo tươi – 106.667 đồng/kg, giò heo – 80.952 đồng/kg; ba rọi heo tươi – 147.619 đồng/kg…

Còn tại hệ thống Winmart, giá đi ngang ở mức từ khoảng 119.000 đến 200.000 đồng/kg tùy theo từng loại sản phẩm. Hiện các sản phẩm dao động từ 119.000 đến gần 200.000 đồng/kg.

Trong đó, thịt heo xay, thịt dọi, thịt đùi dao động quanh mức 119.000 - 130.000 đồng/kg, thịt nạc vai/nạc dăm dao động trong khoảng 130.000 - 160.000 đồng/kg. Ba rọi, chân giò rút xương dao động từ 170.000 đến gần 200.000 đồng/kg.

(tổng hợp)