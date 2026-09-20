Giá heo hơi hôm nay 20.9.2026: Ba địa phương đạt mức 60.000 đồng/kg

Thị trường heo hơi ngày 20.9.2026 xuất hiện một vài điểm tăng nhẹ tại miền Bắc. So với ngày trước, Thái Nguyên tăng lên 60.000 đồng/kg, còn Điện Biên nhích lên 59.000 đồng/kg.

Hình minh họa

Hai khu vực miền Trung và miền Nam không ghi nhận thay đổi. Mặt bằng chung tiếp tục khá ổn định, với mức cao nhất 60.000 đồng/kg và thấp nhất 57.000 đồng/kg.

Giá heo hơi miền Bắc: Ba địa phương đạt 60.000 đồng/kg

Miền Bắc tiếp tục giữ mặt bằng giá cao nhất cả nước.

Thái Nguyên tăng thêm 1.000 đồng/kg, lên 60.000 đồng/kg, ngang với Hà Nội và Hưng Yên. Điện Biên cũng tăng 1.000 đồng/kg, đạt 59.000 đồng/kg.

Lào Cai hiện là địa phương duy nhất trong khu vực còn ở mức 58.000 đồng/kg.

Bảng giá heo hơi miền Bắc ngày 20.9.2026

Sau nhịp tăng mới, vùng giá 59.000 - 60.000 đồng/kg tiếp tục chiếm ưu thế rõ rệt tại miền Bắc.

Giá heo hơi miền Trung: Tiếp tục đi ngang

Tại miền Trung, giá heo hơi ngày 20.9.2026 không thay đổi, dao động trong khoảng 57.000 - 58.000 đồng/kg.

Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Đắk Lắk và Lâm Đồng cùng ở mức 58.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại giữ mức 57.000 đồng/kg.

Bảng giá heo hơi miền Trung ngày 20.9.2026

Biên độ chỉ 1.000 đồng/kg cho thấy thị trường khu vực này tiếp tục khá cân bằng.

Giá heo hơi miền Nam: 7/8 địa phương giữ mức 58.000 đồng/kg

Miền Nam cũng chưa xuất hiện biến động mới.

Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang, TP.HCM, Vĩnh Long và Cần Thơ cùng giao dịch ở mức 58.000 đồng/kg. Cà Mau thấp hơn một nhịp, ở mức 57.000 đồng/kg.

Bảng giá heo hơi miền Nam ngày 20.9.2026

Thị trường heo hơi ngày 20.9.2026: Đà tăng vẫn tập trung ở miền Bắc

Tính chung trên cả nước, giá heo hơi ngày 20.9.2026 nằm trong khoảng 57.000 - 60.000 đồng/kg.

So với ngày 19.9.2026, chỉ có Thái Nguyên và Điện Biên tăng 1.000 đồng/kg, 32 địa phương còn lại giữ nguyên và không nơi nào giảm giá.

Mức 60.000 đồng/kg hiện xuất hiện tại Thái Nguyên, Hà Nội và Hưng Yên. Trong khi đó, 58.000 đồng/kg tiếp tục là vùng giá phổ biến tại miền Trung và miền Nam.

Diễn biến hiện tại cho thấy thị trường vẫn thiên về ổn định, nhưng miền Bắc đang xuất hiện một vài tín hiệu tăng nhẹ. Nếu sức mua duy trì tốt, vùng 60.000 đồng/kg có thể tiếp tục mở rộng trong những phiên tới.