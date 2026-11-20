Giá heo hơi hôm nay 20/11, thị trường trở lại đà tăng mạnh. Hiện tại, giá heo hơi trên cả nước dao động trong khoảng 51.000 - 57.000 đồng/kg. (Nguồn: Báo Thanh niên)

Giá heo hơi hôm nay 20/11:

*Giá heo hơi tại khu vực miền Bắc:

Thị trường heo hơi miền Bắc hôm nay (ngày 20/11) tiếp tục đi ngang trên diện rộng, với 14/15 địa phương giữ giá ổn định và duy nhất Phú Thọ tăng 1.000 đồng/kg, lên mức 55.000 đồng/kg.

Khảo sát mới nhất cho thấy giá thu mua toàn vùng hiện vẫn duy trì trong khoảng 53.000 - 56.000 đồng/kg, trong đó Hải Phòng và Lai Châu dẫn đầu với 56.000 đồng/kg. Nhóm Bắc Ninh, Hà Nội, Hưng Yên và Phú Thọ cùng đạt 55.000 đồng/kg, trong khi 6 địa phương gồm Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Ninh Bình, Lào Cai và Điện Biên giữ mức 54.000 đồng/kg. Tuyên Quang, Cao Bằng và Sơn La tiếp tục thấp nhất vùng, ở mức 53.000 đồng/kg.

*Giá heo hơi tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên:

Sau một ngày tạm chững, thị trường heo hơi miền Trung - Tây Nguyên hôm nay đồng loạt tăng giá, với 7 địa phương điều chỉnh tăng 1.000 - 2.000 đồng/kg, đưa mặt bằng thu mua lên 51.000 - 56.000 đồng/kg.

Trong đó, Đắk Lắk và Lâm Đồng cùng tăng 1.000 đồng/kg, lên 56.000 đồng/kg. Cùng ghi nhận mức tăng này, giá heo hơi tại Gia Lai đạt 53.000 đồng/kg, Quảng Trị và Huế lên 51.000 đồng/kg. Giá heo hơi tại Khánh Hoà tăng mạnh nhất, thêm 2.000 đồng/kg lên 54.000 đồng/kg, cùng giá Thanh Hoá và Nghệ An.

*Giá heo hơi tại khu vực miền Nam:

Khu vực phía Nam chứng kiến giá heo hơi tại 6 địa phương điều chỉnh tăng 1.000 - 2.000 đồng/kg trong sáng nay. Đáng chú ý, sau điều chỉnh, giá heo hơi tại TP. Hồ Chí Minh đạt 57.000 đồng/kg, cao nhất cả nước.

Như vậy, thương lái ở các tỉnh thành miền Nam đang thu mua heo hơi với giá trong khoảng 51.000 - 57.000 đồng/kg.

Giá thịt heo tại các siêu thị, hệ thống bán lẻ:

Giá thịt heo mát Meat Deli tại WinMart ngày 20/11 ghi nhận giữ giá ổn định, duy trì trong khoảng 119.922 - 163.122 đồng/kg (chưa áp dụng các chương trình ưu đãi riêng cho hội viên). Cụ thể: Thịt nạc đùi heo: 122.320 đồng/kg; Thịt nạc vai heo: 126.320 đồng/kg; Chân giò heo rút xương: 127.922 đồng/kg; Thịt nạc dăm heo: 157.520 đồng/kg; Thịt ba rọi: 163.122 đồng/kg; Thịt heo xay: 119.922 đồng/kg.

Một số mặt hàng thịt heo phổ biến tại hệ thống Thực phẩm Hà Hiền có giá tham khảo: Xương ống heo trơ tươi (ngắn): 47.619 đồng/kg; Nạc vai heo tươi: 130.000 đồng/kg; Nạc đùi heo tươi: 128.571 đồng/kg; Nạc dăm heo tươi: 162.000 đồng/kg; Ba rọi heo tươi: 154.286 đồng/kg; Sườn non heo tươi: 178.095 đồng/kg; Thịt má heo: 238.095 đồng/kg; Heo mảnh: 93.333 đồng/kg.

(tổng hợp)