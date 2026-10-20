Giá heo hơi hôm nay 20.10.2026: Đà giảm tạm ngưng, triển vọng ra sao?

Sau một tuần giá thu mua đi xuống, nhịp ổn định ngày 19.10 giúp thị trường tạm ngắt đà giảm. Tuy nhiên, mặt bằng giá còn khá thấp: mức 53.000 đồng/kg chỉ xuất hiện tại Lâm Đồng, Đồng Nai, Tây Ninh và TP.HCM.

Hình minh họa

Miền Bắc dao động 51.000–52.000 đồng/kg

Trong ngày 19.10, giá heo hơi miền Bắc không ghi nhận điều chỉnh mới. Khoảng cách giữa địa phương cao nhất và thấp nhất chỉ còn 1.000 đồng/kg, với phần lớn tỉnh, thành giao dịch ở mức 52.000 đồng/kg.

Bảng giá ngày 19.10.2026; đơn vị: đồng/kg heo hơi.

Miền Trung và miền Nam cùng có mức thấp nhất 50.000 đồng/kg

Tại miền Trung – Tây Nguyên, Lâm Đồng giữ khoảng cách khá rõ với nhóm giá thấp. Trong khi địa phương này đạt 53.000 đồng/kg, Đà Nẵng, Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa cùng ở mức 50.000 đồng/kg.

Ở miền Nam, Đồng Nai, Tây Ninh và TP.HCM cùng giữ mức 53.000 đồng/kg. Vĩnh Long thấp nhất khu vực, còn nhóm Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau và Cần Thơ giao dịch ở mức 51.000 đồng/kg.

Như vậy, khoảng giá miền Trung – Tây Nguyên và miền Nam đều là 50.000–53.000 đồng/kg. Tính trên cả nước, chênh lệch giữa hai đầu giá đạt 3.000 đồng/kg. Các mức này thuộc ngày 19.10; diễn biến ngày 20.10 cần chờ giao dịch thực tế.

Dự báo ngày 20.10: Cần thêm tín hiệu từ khâu thu mua

Một phiên đứng giá chưa đủ xác nhận thị trường đã bước vào đợt phục hồi. Trong ngày 20.10, giá có thể tiếp tục dao động hẹp nếu hoạt động thu mua không thay đổi đáng kể; khả năng tăng rõ hơn cần đi cùng nhu cầu mua heo tại trại cải thiện.

Ở chiều chi phí, một số nguyên liệu thức ăn chăn nuôi vẫn chịu sức ép tăng giá. Điều này ảnh hưởng đến biên lợi nhuận của người nuôi, nhưng chưa phải căn cứ để khẳng định giá heo hơi sẽ tăng ngay trong phiên kế tiếp. Hiện chưa đủ tín hiệu để đưa ra mức giá dự báo riêng cho từng tỉnh, thành.