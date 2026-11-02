Giá heo hơi hôm nay 2.11.2026: Chờ sức mua sau tuần giảm sâu

Bảng giá heo hơi tham chiếu ngày 1.11

Đơn vị: đồng/kg heo hơi. Đây là giá đã công bố ngày 1.11, không phải khảo sát của ngày 2.11.

Miền Bắc dao động 43.000–45.000 đồng/kg; miền Trung – Tây Nguyên 43.000–46.000 đồng/kg; miền Nam 44.000–46.000 đồng/kg. Khoảng giá cả nước là 43.000–46.000 đồng/kg.

Lâm Đồng, Đồng Nai, Tây Ninh và TP.HCM nằm ở đầu cao của bảng. Mức thấp nhất xuất hiện tại Ninh Bình cùng tám địa phương miền Trung – Tây Nguyên.

Đối chiếu hai bảng ngày 1.11 và 31.10 trong cùng bộ nguồn, các mức giá trên không thay đổi. Đây là so sánh giữa hai ngày đã công bố, không phải khẳng định thị trường ngày 2.11 sẽ đi ngang.

Dự báo ngày 2.11: Áp lực bán vẫn cần theo dõi

Tình trạng bán heo sớm để hạn chế rủi ro giá và dịch bệnh tại một số cơ sở có thể tiếp tục gây sức ép lên thị trường. Trong khi đó, việc người nuôi dè dặt tái đàn chủ yếu ảnh hưởng nguồn cung những tháng sau, chưa tạo ngay sự thiếu hụt heo xuất chuồng đầu tuần.

Giá có thể ổn định hơn nếu lượng bán sớm giảm và nhu cầu thu mua cải thiện. Ngược lại, khi nguồn hàng tiếp tục ra nhiều mà sức mua chưa tăng tương ứng, áp lực thương lượng giảm vẫn còn. Chưa đủ tín hiệu để xác định xu hướng phục hồi hoặc dự báo mức điều chỉnh cụ thể từng tỉnh ngày 2.11.