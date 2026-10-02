Giá heo hơi hôm nay 2.10.2026: Mặt bằng giá tiếp tục hạ nhiệt

Bước sang ngày 2.10.2026, thị trường heo hơi tiếp tục có những nhịp điều chỉnh đáng chú ý. Mức 57.000 đồng/kg vẫn xuất hiện ở cả ba miền, nhưng vùng giá 55.000 - 56.000 đồng/kg đã trở nên phổ biến hơn.

Hình minh họa.

Giá heo hơi miền Bắc: Chủ yếu ở mức 56.000 đồng/kg

Giá heo hơi miền Bắc ngày 2.10.2026 dao động trong khoảng 56.000 - 57.000 đồng/kg.

Thái Nguyên và Hưng Yên là hai địa phương giữ mức cao nhất khu vực, cùng đạt 57.000 đồng/kg.

Phần lớn các tỉnh, thành còn lại gồm Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Phú Thọ và Sơn La cùng đứng ở mức 56.000 đồng/kg.

So với ngày 1.10.2026, thị trường miền Bắc ghi nhận thêm nhiều địa phương giảm từ 57.000 đồng/kg xuống 56.000 đồng/kg, đưa mặt bằng chung về sát mốc 56.000 đồng/kg.

Giá heo hơi miền Trung: Xuất hiện mức 55.000 đồng/kg

Miền Trung là khu vực có biên độ giá rộng nhất trong ngày 2.10.2026, dao động từ 55.000 - 57.000 đồng/kg.

Lâm Đồng hiện giữ mức cao nhất khu vực, đạt 57.000 đồng/kg.

Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Huế, Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa cùng được thu mua ở mức 56.000 đồng/kg.

Đáng chú ý, Quảng Trị, Đà Nẵng và Quảng Ngãi giảm xuống 55.000 đồng/kg, trở thành mức giá thấp nhất ghi nhận trên thị trường cả nước trong ngày.

Diễn biến này cho thấy áp lực giảm giá đang thể hiện rõ hơn tại miền Trung, đặc biệt ở nhóm địa phương trước đó giao dịch quanh 56.000 đồng/kg.

Giá heo hơi miền Nam: Đồng Nai giảm về 57.000 đồng/kg

Tại miền Nam, giá heo hơi ngày 2.10.2026 dao động trong khoảng 56.000 - 57.000 đồng/kg.

Đồng Nai, Tây Ninh và TP.HCM cùng giao dịch ở mức 57.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau, Vĩnh Long và Cần Thơ cùng đứng ở mức 56.000 đồng/kg.

So với ngày 1.10.2026, đáng chú ý nhất là Đồng Nai giảm từ 58.000 đồng/kg xuống 57.000 đồng/kg. Như vậy, mốc 58.000 đồng/kg đã không còn xuất hiện trong bảng giá ngày 2.10.

Nhìn chung, giá heo hơi ngày 2.10.2026 trên cả nước dao động trong khoảng 55.000 - 57.000 đồng/kg. Mức giá cao nhất hiện là 57.000 đồng/kg, xuất hiện rải rác ở cả ba miền.

Điểm đáng chú ý là vùng giá 55.000 đồng/kg đã xuất hiện tại một số địa phương miền Trung, trong khi mốc 58.000 đồng/kg của ngày trước đó đã biến mất. Mặt bằng thị trường vì vậy tiếp tục có xu hướng dịch xuống thấp hơn.