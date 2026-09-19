Giá heo hơi hôm nay 19.9: Hà Nội, Hưng Yên giữ đỉnh 60.000 đồng/kg

Thị trường heo hơi ngày 19.9.2026 chưa xuất hiện nhịp điều chỉnh mới. So với ngày trước, giá tại toàn bộ 34 địa phương khảo sát đều được giữ nguyên.

Mặt bằng cao vẫn tập trung ở miền Bắc, còn miền Trung và miền Nam khá ổn định quanh vùng 57.000 - 58.000 đồng/kg. Khoảng cách giữa mức cao nhất và thấp nhất trên thị trường là 3.000 đồng/kg.

Hình minh họa

Giá heo hơi miền Bắc: Hai địa phương giữ mức 60.000 đồng/kg

Miền Bắc tiếp tục dẫn đầu cả nước với khoảng giá 58.000 - 60.000 đồng/kg.

Hà Nội và Hưng Yên cùng đứng ở mức 60.000 đồng/kg. Lào Cai và Điện Biên thấp nhất khu vực với 58.000 đồng/kg, trong khi 11 địa phương còn lại cùng ở mức 59.000 đồng/kg.

Bảng giá heo hơi miền Bắc ngày 19.9.2026

Việc phần lớn địa phương cùng neo tại 59.000 đồng/kg cho thấy miền Bắc đang hình thành vùng giá tương đối đồng đều, dù vẫn cao hơn hai miền còn lại.

Giá heo hơi miền Trung: Chia đều quanh 57.000 - 58.000 đồng/kg

Tại miền Trung, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Đắk Lắk và Lâm Đồng cùng giao dịch ở mức 58.000 đồng/kg.

Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Khánh Hòa giữ mức 57.000 đồng/kg.

Bảng giá heo hơi miền Trung ngày 19.9.2026

Khoảng cách chỉ 1.000 đồng/kg giữa các địa phương cho thấy thị trường miền Trung tiếp tục khá cân bằng.

Giá heo hơi miền Nam: 7/8 địa phương ở mức 58.000 đồng/kg

Miền Nam tiếp tục có mặt bằng giá đồng đều nhất. Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang, TP.HCM, Vĩnh Long và Cần Thơ cùng ở mức 58.000 đồng/kg.

Cà Mau là địa phương duy nhất thấp hơn một nhịp, ở mức 57.000 đồng/kg.

Bảng giá heo hơi miền Nam ngày 19.9.2026

Thị trường heo hơi ngày 19.9.2026 tiếp tục chờ tín hiệu mới

So với ngày 18.9.2026, toàn bộ 34 địa phương trong bảng khảo sát giữ nguyên giá. Mức 60.000 đồng/kg vẫn chỉ xuất hiện tại Hà Nội và Hưng Yên, trong khi 58.000 đồng/kg là vùng giá phổ biến rộng nhất.

Diễn biến đi ngang kéo dài cho thấy thị trường chưa xuất hiện lực đủ mạnh để tạo một xu hướng mới. Trong ngắn hạn, sức mua và nguồn cung tại các vùng chăn nuôi lớn sẽ là những yếu tố đáng chú ý, quyết định khả năng giá vượt vùng hiện tại.