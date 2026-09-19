Giá heo hơi hôm nay 19/9: Cuối tuần đi ngang, ổn định cả 3 miền

Giá heo hơi hôm nay 19/9, duy trì ổn định trong cuối tuần. Hiện tại, heo hơi trên cả nước được mua bán với giá trong khoảng 57.000 - 60.000 đồng/kg. (Ảnh do AI tạo)

Giá heo hơi hôm nay 19/9:

*Giá heo hơi tại khu vực miền Bắc:

Theo ghi nhận trong sáng cuối tuần (ngày 19/9), giá heo hơi tại các tỉnh thành miền Bắc đồng loạt giữ giá đi ngang trong khoảng 58.000 - 60.000 đồng/kg.

Cụ thể, Thái Nguyên, Hà Nội và Hưng Yên là những địa phương có giá heo hơi cao nhất cả nước, cùng đạt 60.000 đồng/kg; Lào Cai có giá thấp nhất 58.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại trong khu vực gồm Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Lai Châu, Điện Biên, Phú Thọ và Sơn La cùng duy trì mức 59.000 đồng/kg.

*Giá heo hơi tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên:

Thị trường heo hơi miền Trung - Tây Nguyên cũng không ghi nhận biến động trong sáng nay. Hiện tại, các thương lái ở khu vực này đang thu mua heo hơi với giá từ 57.000 - 58.000 đồng/kg.

Cụ thể, các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Đắk Lắk và Lâm Đồng cùng giữ giá heo hơi ở mức 58.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại gồm Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Khánh Hoà duy trì giá 57.000 đồng/kg.

*Giá heo hơi tại khu vực miền Nam:

Thị trường phía Nam cũng tiếp tục lặng sóng trong sáng nay. Theo khảo sát mới nhất, heo hơi tại các tỉnh thành thuộc khu vực này đang được bán ra với giá quanh các mức 57.000 đồng/kg và 58.000 đồng/kg.

Cụ thể, mức 58.000 đồng/kg được duy trì tại Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang, TP HCM, Vĩnh Long và Cần Thơ. Duy nhất tỉnh Cà Mau giữ giá heo hơi ở mức 57.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.

Giá thịt heo tại các siêu thị, hệ thống bán lẻ:

Theo ghi nhận tại Công ty CP Thực phẩm Hà Hiềntrong sáng 19/9 dao động trong khoảng 91.429 – 147.619 đồng/kg.

Trong đó, heo xay – 91.429 đồng/kg; nạc đùi heo tươi – 107.619 đồng/kg; cốt lết heo tươi – 106.667 đồng/kg, giò heo – 80.952 đồng/kg; ba rọi heo tươi – 147.619 đồng/kg…

Còn tại hệ thống Winmart, giá đi ngang ở mức từ khoảng 119.000 đến 200.000 đồng/kg tùy theo từng loại sản phẩm. Hiện các sản phẩm dao động từ 119.000 đến gần 200.000 đồng/kg.

Trong đó, thịt heo xay, thịt dọi, thịt đùi dao động quanh mức 119.000 - 130.000 đồng/kg, thịt nạc vai/nạc dăm dao động trong khoảng 130.000 - 160.000 đồng/kg. Ba rọi, chân giò rút xương dao động từ 170.000 đến gần 200.000 đồng/kg.

(tổng hợp)