Lai Châu, Hải Phòng và Đồng Nai cùng đạt 56.000 đồng/kg trong bảng ngày 18.11, trong khi năm địa phương còn ở mức 50.000 đồng/kg. Nhịp tăng trước đó tạo kỳ vọng cho người chăn nuôi, nhưng chênh lệch giữa các khu vực cho thấy sức mua vẫn chưa đồng đều.

Hình minh họa

Bảng giá heo hơi tham chiếu ngày 18.11.2026

Bảng giá tham khảo sử dụng mức công bố gần nhất ngày 18.11.2026; tại thời điểm kiểm tra 22:05 cùng ngày, chưa có bảng giá mới cho ngày 19.11.

Đơn vị giá và biến động: đồng/kg. Cột cuối so sánh ngày 18.11 với ngày 17.11, không phải biến động ngày 19.11.

Miền Bắc: 53.000–56.000 đồng/kg.

Miền Trung – Tây Nguyên: 50.000–55.000 đồng/kg.

Miền Nam: 50.000–56.000 đồng/kg.

Toàn quốc có khoảng giá tham chiếu 50.000–56.000 đồng/kg, chênh 6.000 đồng/kg giữa hai đầu bảng. Trong ngày 18.11, giá tăng tại 29/34 địa phương. Lai Châu tăng mạnh nhất, thêm 4.000 đồng/kg; Đồng Nai, Tây Ninh và TP.HCM cùng tăng 3.000 đồng/kg.

Dự báo ngày 19.11: Chờ lực mua sau nhịp tăng mạnh

Nhu cầu nguyên liệu phục vụ chế biến cuối năm có thể tiếp tục hỗ trợ giá. Nếu doanh nghiệp và cơ sở giết mổ duy trì lượng mua, những nơi đã lên 55.000–56.000 đồng/kg có khả năng giữ được mặt bằng vừa thiết lập.

Tuy nhiên, năm địa phương giữ giá trong phiên 18.11 cho thấy đà tăng chưa lan đều. Nếu thương lái giảm nhịp mua sau khi giá lên cao hoặc lượng heo xuất bán tăng, thị trường có thể chững lại cục bộ. Chưa đủ cơ sở dự báo mức tăng riêng cho từng tỉnh, thành trong ngày 19.11.