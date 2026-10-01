Giá heo hơi hôm nay 19.10.2026: Chờ tín hiệu phục hồi đầu tuần

Một ngày đi ngang chưa đủ xóa đi sức ép của tuần giảm giá trước đó. Mức 53.000 đồng/kg hiện tập trung ở một số địa phương miền Trung – Tây Nguyên và miền Nam, còn phần lớn các điểm thu mua nằm trong khoảng 51.000–52.000 đồng/kg.

Hình minh họa

Miền Bắc trong khoảng 51.000–52.000 đồng/kg

Bảng ngày 18.10 ghi nhận mười địa phương ở mức 52.000 đồng/kg. Nhóm còn lại thấp hơn 1.000 đồng/kg, khiến khoảng cách giữa hai đầu giá trong khu vực khá hẹp.

Đơn vị: đồng/kg heo hơi; số liệu ngày 18.10.2026.

Miền Trung – Tây Nguyên và miền Nam cùng dao động 50.000–53.000 đồng/kg

Tại miền Trung – Tây Nguyên, Lâm Đồng đứng ở đầu cao với 53.000 đồng/kg. Đà Nẵng, Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa cùng ở mức 50.000 đồng/kg.

Đơn vị: đồng/kg heo hơi; số liệu ngày 18.10.2026.

Ở miền Nam, Đồng Nai, Tây Ninh và TP.HCM giữ mức cao nhất khu vực. Vĩnh Long nằm ở đầu thấp, tạo khoảng cách 3.000 đồng/kg với nhóm dẫn đầu.

Tính trong phạm vi các địa phương được theo dõi, giá cả nước thấp nhất 50.000 đồng/kg và cao nhất 53.000 đồng/kg.

Ngày 19.10, thị trường cần thêm lực mua

Bảng ngày 18.10 có cùng mặt bằng giá với ngày 17.10 trong chuỗi được đối chiếu. Tuy nhiên, diễn biến giảm của cả tuần cho thấy chưa thể xem một ngày ổn định là dấu hiệu đảo chiều.

Khả năng phục hồi đầu tuần sẽ rõ hơn nếu lượng heo đưa ra thị trường được hấp thụ tốt và nhu cầu thu mua cải thiện. Nếu người mua vẫn thận trọng, áp lực lên các vùng giá thấp có thể tiếp diễn. Với dữ liệu hiện có, chưa đủ tín hiệu để dự báo một đợt tăng trên diện rộng hoặc đưa ra giá ngày 19.10 cho từng tỉnh.