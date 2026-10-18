Giá heo hơi hôm nay 18.10.2026: Sức mua có giúp thị trường ổn định?

Những điểm giảm mới tiếp tục xuất hiện ở cả ba miền, trong khi nhóm địa phương giữ mức giá cao thu hẹp. Bước sang ngày 18.10, khả năng thị trường ổn định trở lại sẽ phụ thuộc vào lượng heo xuất bán và nhu cầu thu mua thực tế.

Hình minh họa

Giá heo hơi ba miền trong bảng ngày 17.10

Miền Bắc có khoảng giá khá hẹp, từ 51.000 đến 52.000 đồng/kg. Tuyên Quang, Lạng Sơn, Ninh Bình, Lào Cai và Phú Thọ nằm ở đầu thấp của bảng.

Đơn vị: đồng/kg heo hơi. Dữ liệu công bố ngày 17.10.2026.

Tại miền Trung – Tây Nguyên, giá dao động 50.000–53.000 đồng/kg. Lâm Đồng đứng đầu khu vực, còn Đà Nẵng, Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa cùng ở mức thấp nhất.

Miền Nam cũng giao dịch trong khoảng 50.000–53.000 đồng/kg. Đồng Nai, Tây Ninh và TP.HCM giữ mức cao nhất; Vĩnh Long xuống 50.000 đồng/kg.

Tính chung các địa phương trong bảng, mức cao nhất và thấp nhất cách nhau 3.000 đồng/kg. Những điều chỉnh giảm nói trên thuộc ngày 17.10, là cơ sở theo dõi thị trường cho ngày tiếp theo.

Dự báo ngày 18.10: Chưa rõ tín hiệu đảo chiều

Đà giảm tại nhiều địa phương cho thấy thị trường chưa có lực đỡ đủ rõ để hình thành nhịp tăng trở lại. Trong ngắn hạn, khả năng đi ngang hoặc tiếp tục giảm cục bộ vẫn cần được tính đến.

Nếu các cơ sở giết mổ và thương lái tăng mua, giá có thể sớm chững lại. Tuy nhiên, khi lượng heo đến kỳ xuất bán còn lớn so với sức tiêu thụ, khả năng phục hồi sẽ hạn chế. Hiện chưa đủ cơ sở dự báo mức điều chỉnh cụ thể cho từng tỉnh, thành trong ngày 18.10.