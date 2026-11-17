Giá heo hơi hôm nay 17/11, tăng mạnh trên diện rộng, với 31/34 địa phương ghi nhận mức điều chỉnh, đưa giá thu mua toàn quốc lên 50.000 - 53.000 đồng/kg. (Ảnh do AI tạo)

Giá heo hơi hôm nay 17/11:

*Giá heo hơi tại khu vực miền Bắc:

Sáng 17/11, khu vực miền Bắc tiếp tục chứng kiến giá heo hơi tăng mạnh tại 14/15 địa phương, với mức điều chỉnh từ 1.000 - 3.000 đồng/kg. Duy nhất Tuyên Quang không ghi nhận biến động. Sau điều chỉnh, giá thu mua toàn vùng được nâng lên 51.000 - 53.000 đồng/kg, trong đó Lạng Sơn tăng mạnh nhất, thêm 3.000 đồng/kg lên 53.000 đồng/kg.

Cùng đạt mức cao nhất khu vực 53.000 đồng/kg còn có Quảng Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Bắc Ninh, Hà Nội và Hưng Yên. Ở các tỉnh thành còn lại, Thái Nguyên, Điện Biên, Phú Thọ, Lai Châu và Sơn La giao dịch quanh mức 52.000 đồng/kg, trong khi Cao Bằng, Lào Cai và Tuyên Quang cùng neo tại mức 51.000 đồng/kg.

*Giá heo hơi tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên:

Thị trường heo hơi miền Trung - Tây Nguyên hôm nay cũng tiếp tục ghi nhận đà tăng 1.000 - 2.000 đồng/kg diễn ra đồng loạt tại cả 11 địa phương. Nhờ đó, giá thu mua toàn khu vực được đẩy lên 50.000 - 52.000 đồng/kg.

Cụ thể, giá heo hơi tại Đắk Lắk và Hà Tĩnh cùng ghi nhận mức tăng 2.000 đồng/kg, lần lượt đạt 52.000 đồng/kg và 51.000 đồng/kg. GIá heo hơi tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Lâm Đồng cùng tăng 1.000 đồng/kg lên mức cao nhất khu vực 52.000 đồng/kg. Trong khi đó, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Khánh Hòa đồng loạt đạt 50.000 đồng/kg.

*Giá heo hơi tại khu vực miền Nam:

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay tiếp tục nhích 1.000 đồng/kg tại 6/8 địa phương. Đồng Tháp và Cà Mau là hai địa phương giữ giá heo hơi ổn định. Sau điều chỉnh, giá thu mua toàn vùng dao động trong khoảng 50.000 - 53.000 đồng/kg.

Trong đó, Đồng Nai vươn lên dẫn đầu khu vực với mức 53.000 đồng/kg sau khi tăng thêm 1.000 đồng/kg. Heo hơi tại Tây Ninh, TP. Hồ Chí Minh, Vĩnh Long và Đồng Tháp cùng giao dịch tại mức 52.000 đồng/kg. Ở chiều ngược lại, An Giang, Cần Thơ và Cà Mau duy trì mức giá thấp nhất khu vực là 50.000 đồng/kg.

Giá thịt heo tại các siêu thị, hệ thống bán lẻ:

Giá thịt heo mát Meat Deli tại WinMart ngày 16/11 ghi nhận giữ giá ổn định, duy trì trong khoảng 119.922 - 163.122 đồng/kg (chưa áp dụng các chương trình ưu đãi riêng cho hội viên). Cụ thể: Thịt nạc đùi heo: 122.320 đồng/kg; Thịt nạc vai heo: 126.320 đồng/kg; Chân giò heo rút xương: 127.922 đồng/kg; Thịt nạc dăm heo: 157.520 đồng/kg; Thịt ba rọi: 163.122 đồng/kg; Thịt heo xay: 119.922 đồng/kg.

Một số mặt hàng thịt heo phổ biến tại hệ thống Thực phẩm Hà Hiền có giá tham khảo: Xương ống heo trơ tươi (ngắn): 47.619 đồng/kg; Nạc vai heo tươi: 130.000 đồng/kg; Nạc đùi heo tươi: 128.571 đồng/kg; Nạc dăm heo tươi: 162.000 đồng/kg; Ba rọi heo tươi: 154.286 đồng/kg; Sườn non heo tươi: 178.095 đồng/kg; Thịt má heo: 238.095 đồng/kg; Heo mảnh: 93.333 đồng/kg.

(tổng hợp)