Giá heo hơi hôm nay 17/10: Giữ đà giảm, thị trường xuất hiện vùng giá mới, dao động từ 50.000 - 53.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay 17/10, thị trường giữ đà giảm, kéo giá heo tại nhiều địa phương hạ thêm một nấc giá mới, dao động trong khoảng 50.000 - 53.000 đồng/kg. (Ảnh do AI tạo)

Giá heo hơi hôm nay 17/10:

*Giá heo hơi tại khu vực miền Bắc:

Sáng 17/10, giá heo hơi tại khu vực miền Bắc vẫn tiếp tục giữ xu hướng đi xuống, với 6 địa phương gồm Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Ninh Bình, Điện Biên và Phú Thọ cùng ghi nhận hạ 1.000 đồng/kg.

Đáng chú ý, đà hạ nhiệt tại Điện Biên, Cao Bằng và Thái Nguyên đã chính thức xóa bỏ hoàn toàn mốc trần 53.000 đồng/kg khỏi bản đồ giá miền Bắc. Hiện tại, đỉnh bảng khu vực lùi về mốc 52.000 đồng/kg. Ở chiều ngược lại, mức giá thu mua thấp nhất khu vực 51.000 đồng/kg đang xuất hiện ở 5 địa phương gồm Tuyên Quang, Ninh Bình, Phú Thọ, Lạng Sơn và Lào Cai. Sau các điều chỉnh mới, khung giao dịch toàn khu vực miền Bắc hiện co hẹp và dao động từ 51.000 - 52.000 đồng/kg.

*Giá heo hơi tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên:

Thị trường heo hơi miền Trung - Tây Nguyên cũng giữ đà giảm rải rác, với sắc đỏ xuất hiện tại 4 địa phương cùng mức lùi đồng loạt 1.000 đồng/kg tại Thanh Hóa, Quảng Trị, Huế và Đà Nẵng. Hiện tại, giá heo hơi ở khu vực này dao động trong khoảng 50.000 - 53.000 đồng/kg.

Cụ thể, đà hạ nhiệt tại Đà Nẵng đã kéo giá thu mua tại đây lùi về mốc 50.000 đồng/kg. Biến động này chính thức mở rộng quy mô nhóm địa phương nắm giữ mức giá thấp nhất cả nước lên 4 tỉnh thành gồm Đà Nẵng, Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa.

Song song đó, nhịp giảm 1.000 đồng/kg tại Thanh Hóa, Quảng Trị và Huế cũng khiến diện tích mặt bằng giá 52.000 đồng/kg hoàn toàn biến mất khỏi bản đồ giao dịch khu vực. ngoại trừ Lâm Đồng tiếp tục duy trì ở đỉnh với mốc 53.000 đồng/kg. Toàn bộ các tỉnh thành còn lại hiện cùng giữ giá heo ổn định ở mốc 51.000 đồng/kg.

*Giá heo hơi tại khu vực miền Nam:

Tương tự hai khu vực trên, thị trường heo hơi miền Nam hôm nay ghi nhận xu hướng điều chỉnh giảm xuất hiện tại 3 tỉnh thuộc khu vực Tây Nam Bộ, kéo mặt bằng giá chung của vùng tiếp tục sụt giảm. Cụ thể, Vĩnh Long, Cà Mau và Đồng Tháp đồng loạt hạ nhẹ 1.000 đồng/kg so với ngày hôm qua. Trong đó, đà sụt giảm tại Vĩnh Long đã đưa địa phương này lùi về mốc 50.000 đồng/kg.

Khảo sát mới nhất cho thấy các thương lái ở khu vực miền Nam đang thu mua heo hơi với giá trong khoảng 50.000 - 53.000 đồng/kg. Trong đó, mức giá cao nhất là 53.000 đồng/kg tiếp tục giữ ổn định tại ba trung tâm tiêu thụ lớn gồm Đồng Nai, Tây Ninh và TP. Hồ Chí Minh. Với các địa phương còn lại, ngoại trừ Vĩnh Long chạm mốc 50.000 đồng/kg, các tỉnh thành gồm Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau và Cần Thơ cùng nhau duy trì mặt bằng giá 51.000 đồng/kg.

Giá thịt heo tại các siêu thị, hệ thống bán lẻ:

Giá thịt heo mát Meat Deli tại WinMart ngày 17/10 dao động trong khoảng từ 110.000 đến 166.000 đồng/kg và được áp dụng chương trình giảm giá 20% dành cho hội viên.

Bảng giá tham khảo sản phẩm Meat Deli tại WinMart: Thịt heo xay: Khoảng 118.300 đồng/kg; Chân giò rút xương: Khoảng 115.900 đồng/kg; Nạc đùi heo: Khoảng 109.500 đồng/kg; Các loại thịt khác (nạc vai, ba rọi, nạc dăm): Dao động tùy theo chương trình ưu đãi cụ thể tại cửa hàng trong ngày.

Giá thịt heo tại Công ty Thực phẩm tươi sống Hà Hiền ngày 26/9 tiếp tục duy trì ổn định, dao động trong khoảng từ 80.000 đến 190.000 đồng/kg tùy loại sản phẩm. Cụ thể, mỡ heo: Khoảng 81.000 đồng/kg (mức thấp nhất); Thịt heo xay: Khoảng 120.000 đồng/kg; Nạc vai heo: Khoảng 122.000 đồng/kg; Nạc đùi heo: Khoảng 135.000 đồng/kg; Thịt ba rọi (ba chỉ): Khoảng 152.000 đồng/kg; Nạc dăm heo: Khoảng 162.000 đồng/kg; Sườn non heo: Khoảng 190.000 đồng/kg (mức cao nhất).

(tổng hợp)