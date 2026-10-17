Giá heo hơi hôm nay 17.10.2026: Chờ tín hiệu đảo chiều

Mức 54.000 đồng/kg không còn xuất hiện trong bộ giá ngày 16.10 sau khi một số địa phương tiếp tục điều chỉnh. Dù phần lớn nơi khảo sát đã giữ giá, thị trường vẫn cần thêm tín hiệu từ hoạt động thu mua để xác định khả năng chững lại của đà giảm.

Hình minh họa

Miền Bắc: Phần lớn địa phương giữ giá

Trong ngày 16.10, Tuyên Quang giảm 1.000 đồng/kg, còn 52.000 đồng/kg. Cao Bằng, Thái Nguyên và Điện Biên cùng ở mức cao nhất khu vực là 53.000 đồng/kg; Lào Cai thấp nhất, đạt 51.000 đồng/kg.

Đơn vị: đồng/kg. Biến động của ngày 16.10 so với 15.10.

Khoảng giá miền Bắc là 51.000–53.000 đồng/kg. Việc nhiều địa phương không giảm thêm là tín hiệu đáng theo dõi, nhưng chưa đồng nghĩa thị trường đã bước vào nhịp phục hồi.

Miền Trung – Tây Nguyên: Giá thấp nhất 50.000 đồng/kg

Gia Lai và Lâm Đồng cùng giảm 1.000 đồng/kg trong ngày 16.10. Sau điều chỉnh, Gia Lai đứng cùng Đắk Lắk và Khánh Hòa ở mức 50.000 đồng/kg; Lâm Đồng còn 53.000 đồng/kg.

Đơn vị: đồng/kg. Biến động của ngày 16.10 so với 15.10.

Toàn khu vực dao động 50.000–53.000 đồng/kg, chênh lệch cao nhất và thấp nhất 3.000 đồng/kg.

Miền Nam và triển vọng ngày 17.10

Đồng Nai, Tây Ninh và TP.HCM cùng lùi về 53.000 đồng/kg trong ngày 16.10, ngang với Cà Mau. Các địa phương còn lại trong bảng duy trì mức 51.000 đồng/kg.

Đơn vị: đồng/kg. Biến động của ngày 16.10 so với 15.10.

Miền Nam có khoảng giá 51.000–53.000 đồng/kg. Tính chung ba miền, mức công bố ngày 16.10 thấp nhất là 50.000 đồng/kg, cao nhất 53.000 đồng/kg.

Với ngày 17.10, khả năng ổn định sẽ rõ hơn nếu các điểm thu mua ngừng hạ giá và nhu cầu cải thiện. Ngược lại, việc một số trung tâm thu mua phía Nam vừa giảm giá cho thấy sức ép chưa kết thúc. Chưa có đủ tín hiệu để dự báo một đợt tăng trên diện rộng hoặc xác định mức điều chỉnh cụ thể tại từng tỉnh.