Giá heo hơi hôm nay 16/11: 31/34 địa phương ghi nhận mức điều chỉnh tăng, vùng giá giao dịch từ 49.000 - 52.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay 16/11, tiếp tục tăng tại cả ba miền, với 31/34 địa phương ghi nhận mức điều chỉnh từ 1.000 - 3.000 đồng/kg, mốc cao nhất 52.000 đồng/kg. (Nguồn: Winmart)

Giá heo hơi hôm nay 12/11:

*Giá heo hơi tại khu vực miền Bắc:

Sáng đầu tuần (ngày 16/11), thị trường heo hơi miền Bắc chứng kiến đà tăng mạnh trên diện rộng khi 14/15 địa phương đồng loạt điều chỉnh tăng 1.000 - 3.000 đồng/kg, chỉ Phú Thọ giữ giá đi ngang. Hiện tại, các thương lái ở khu vực này đang thu mua heo hơi ở mức 50.000 - 52.000 đồng/kg.

Cụ thể, Tuyên Quang dẫn đầu đà tăng với mức 3.000 đồng/kg, lên 51.000 đồng/kg. Hà Nội tăng 2.000 đồng/kg, đạt 52.000 đồng/kg, cùng Bắc Ninh và Hưng Yên thiết lập mức giá cao nhất cả nước. Trong khi đó, Lai Châu, Sơn La, Quảng Ninh, Hải Phòng và Ninh Bình đạt 51.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại giữ giá heo hơi ở mức 50.000 đồng/kg.

*Giá heo hơi tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên:

Khu vực miền Trung - Tây Nguyên ghi nhận giá heo hơi tại 10 địa phương tăng 1.000 - 2.000 đồng/kg trong sáng nay, đưa giá thu mua toàn vùng lên khoảng 49.000 - 51.000 đồng/kg.

Theo khảo sát, giá heo hơi tại Thanh Hóa và Nghệ An cùng tăng 2.000 đồng/kg, lên 51.000 đồng/kg, ngang với Lâm Đồng sau khi địa phương này tăng thêm 1.000 đồng/kg. Đắk Lắk cũng nâng giá lên 50.000 đồng/kg. Tại các địa phương còn lại, heo hơi được thu mua ở mức 49.000 đồng/kg. Riêng Đà Nẵng không ghi nhận biến động so với cuối tuần trước.

*Giá heo hơi tại khu vực miền Nam:

Thị trường heo hơi phía Nam cũng diễn biến theo chiều đi lên trong sáng đầu tuần, với 7 địa phương ghi nhận mức tăng 1.000 - 2.000 đồng/kg. Sau biến động này, giá thu mua toàn vùng dao động trong khoảng 49.000 - 52.000 đồng/kg.

Trong đó, giá heo tại Đồng Nai và Đồng Tháp cùng tăng 1.000 đồng/kg, vươn lên mức 52.000 đồng/kg, cao nhất cả nước. Cà Mau ghi nhận mức tăng mạnh nhất khu vực, thêm 2.000 đồng/kg lên 50.000 đồng/kg. Tây Ninh, TP. Hồ Chí Minh và Vĩnh Long cùng đạt 51.000 đồng/kg. An Giang và Cần Thơ đang là hai địa phương có giá heo hơi thấp nhất khu vực, cùng neo tại mức 49.000 đồng/kg.

Giá thịt heo tại các siêu thị, hệ thống bán lẻ:

Giá thịt heo mát Meat Deli tại WinMart ngày 16/11 ghi nhận giữ giá ổn định, duy trì ổn định trong khoảng 119.922 - 163.122 đồng/kg (chưa áp dụng các chương trình ưu đãi riêng cho hội viên). Cụ thể: Thịt nạc đùi heo: 122.320 đồng/kg; Thịt nạc vai heo: 126.320 đồng/kg; Chân giò heo rút xương: 127.922 đồng/kg; Thịt nạc dăm heo: 157.520 đồng/kg; Thịt ba rọi: 163.122 đồng/kg; Thịt heo xay: 119.922 đồng/kg.

Một số mặt hàng thịt heo phổ biến tại hệ thống Thực phẩm Hà Hiền có giá tham khảo: Xương ống heo trơ tươi (ngắn): 47.619 đồng/kg; Nạc vai heo tươi: 130.000 đồng/kg; Nạc đùi heo tươi: 128.571 đồng/kg; Nạc dăm heo tươi: 162.000 đồng/kg; Ba rọi heo tươi: 154.286 đồng/kg; Sườn non heo tươi: 178.095 đồng/kg; Thịt má heo: 238.095 đồng/kg; Heo mảnh: 93.333 đồng/kg.

(tổng hợp)