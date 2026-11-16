Giá heo hơi hôm nay 16.11.2026: Sau tuần phục hồi, đà tăng còn tiếp diễn?

Mốc 51.000 đồng/kg xuất hiện tại hai miền Bắc và Nam trong bộ dữ liệu gần nhất, nhưng khả năng hình thành mặt bằng cao hơn còn phụ thuộc giao dịch đầu tuần.

Hình minh họa

Bảng tham chiếu từng tỉnh, thành

Bảng giá tham khảo sử dụng mức công bố gần nhất ngày 15.11.2026; tại thời điểm kiểm tra 20:03 ngày 15.11.2026 chưa có bảng giá mới cho ngày 16.11.

Đơn vị: đồng/kg heo hơi.

Miền Bắc:

Miền Trung – Tây Nguyên:

Miền Nam:

Đối chiếu hai bảng ngày 15.11 và 14.11, các mức giá từng địa phương trùng nhau. Đây là kết quả so sánh hai ngày đã công bố, không phải kết luận thị trường ngày 16.11 không đổi.

Bắc Ninh, Hưng Yên, Đồng Nai và Đồng Tháp cùng có giá tham chiếu cao nhất. Chênh lệch giữa hai đầu bảng toàn quốc là 3.000 đồng/kg.

Dự báo 16.11: Theo dõi khả năng giữ mặt bằng mới

Nhịp phục hồi trong tuần tạo nền hỗ trợ tâm lý người bán. Tuy nhiên, đà tăng trước đó chưa bảo đảm thương lái sẽ tiếp tục nâng giá trong phiên đầu tuần.

Thông tin chăn nuôi gần nhất cho thấy quy mô đàn heo tại một số địa phương vẫn tăng, trong khi dịch bệnh còn gây khó khăn cục bộ. Vì vậy, cần phân biệt nguồn cung heo đạt chuẩn xuất chuồng tại từng vùng với quy mô tổng đàn.

Nếu hoạt động thu mua duy trì đều, thị trường có thể giữ mặt bằng tham chiếu và xuất hiện điều chỉnh tăng cục bộ. Nếu sức mua chậm lại hoặc lượng heo bán ra tăng, giá có thể chững lại. Chưa đủ tín hiệu để khẳng định xu hướng tăng đồng loạt hoặc đưa ra giá dự báo riêng cho từng tỉnh.