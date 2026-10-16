Giá heo hơi hôm nay 16.10.2026: Đà giảm có chững lại?

Sau đợt giảm rộng, thị trường heo hơi ngày 15.10 chỉ còn ghi nhận điều chỉnh tại Phú Thọ, Quảng Trị và Quảng Ngãi trong bộ giá được theo dõi.

Phần lớn địa phương giữ giá, nhưng chưa xuất hiện đợt tăng trở lại. Đây là diễn biến đáng chú ý trước phiên giao dịch ngày 16.10.

Hình minh họa.

Miền Bắc còn một địa phương giảm giá

Phú Thọ giảm 1.000 đồng/kg trong ngày 15.10, xuống 52.000 đồng/kg. Các địa phương khác giữ mức của ngày trước, đưa khoảng giá toàn miền về 51.000–53.000 đồng/kg.

Lào Cai thấp nhất khu vực, còn Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên và Điện Biên cùng ở mức 53.000 đồng/kg. Mức 52.000 đồng/kg xuất hiện tại phần lớn tỉnh, thành được khảo sát.

Miền Trung giảm rải rác, miền Nam giữ giá

Tại miền Trung – Tây Nguyên, Quảng Trị và Quảng Ngãi cùng giảm 1.000 đồng/kg trong ngày 15.10, lần lượt còn 52.000 và 51.000 đồng/kg.

Khoảng giá miền Trung – Tây Nguyên là 50.000–54.000 đồng/kg. Đắk Lắk và Khánh Hòa thấp nhất cả nước, trong khi Lâm Đồng cao hơn hai địa phương này 4.000 đồng/kg.

Miền Nam chưa ghi nhận điều chỉnh trong bảng ngày 15.10, với giá thu mua dao động 51.000–54.000 đồng/kg.

Đồng Nai, Tây Ninh và TP.HCM cùng Lâm Đồng giữ mức cao nhất trong bảng cả nước, 54.000 đồng/kg. Các mức giá trên thuộc ngày 15.10, chưa phải khảo sát giao dịch ngày 16.10.

Dự báo ngày 16.10: Khả năng ổn định được chú ý

Số địa phương giảm giá thu hẹp là tín hiệu cho thấy đà đi xuống đã chậm lại trong bộ dữ liệu được theo dõi. Tuy nhiên, sức mua còn trầm lắng và chưa có địa phương tăng giá trở lại, nên chưa đủ cơ sở để xác định một nhịp phục hồi rõ rệt.

Trong ngày 16.10, giá có thể ổn định tại nhiều nơi nếu hoạt động thu mua không thay đổi đáng kể. Ngược lại, những địa phương có nhu cầu mua yếu vẫn có thể chịu sức ép điều chỉnh. Chưa có căn cứ để dự báo mức tăng, giảm cụ thể từng tỉnh.