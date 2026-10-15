Giá heo hơi hôm nay 15.10.2026: Áp lực sau đợt giảm trên cả ba miền

Đợt giảm ngày 14.10 kéo giá heo hơi tại nhiều địa phương xuống thêm 1.000–2.000 đồng/kg. Đắk Lắk và Khánh Hòa về mức thấp nhất cả nước, trong khi một số tỉnh phía Nam vẫn giữ mức 54.000 đồng/kg. Bảng giá dưới đây ghi nhận ngày 14.10, trước phiên giao dịch ngày 15.10.

Hình minh họa.

Miền Bắc dao động 51.000–53.000 đồng/kg

Mức 52.000 đồng/kg xuất hiện tại phần lớn địa phương miền Bắc. Lào Cai thấp nhất khu vực, còn Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Điện Biên và Phú Thọ cùng ở mức 53.000 đồng/kg.

Miền Trung – Tây Nguyên xuất hiện mức 50.000 đồng/kg

Đắk Lắk và Khánh Hòa cùng xuống 50.000 đồng/kg, thấp hơn Lâm Đồng 4.000 đồng/kg. Đây cũng là khu vực có khoảng cách giá lớn nhất giữa các địa phương trong bộ dữ liệu ngày 14.10.

Miền Nam còn nhiều nơi giữ mức 54.000 đồng/kg

Đồng Nai, Tây Ninh và TP.HCM cùng giữ mức cao nhất miền Nam, 54.000 đồng/kg. Trong khi đó, Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long và Cần Thơ thấp hơn 3.000 đồng/kg.

Sau đợt giảm trên cả ba miền, thị trường chưa có tín hiệu phục hồi đồng đều. Trong ngày 15.10, giá có thể ổn định tại một số nơi nhưng vẫn chịu sức ép nếu nhu cầu mua chưa cải thiện. Chưa đủ cơ sở để dự báo một đợt tăng trở lại hoặc xác định mức điều chỉnh cụ thể cho từng địa phương.